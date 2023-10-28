Служебный вдох: ИИ спрогнозирует распределение вредных веществ в воздухе

Ученые создали систему прогнозирования пространственного распределения вредных веществ в воздухе с помощью искусственного интеллекта. Ее могут использовать для комплексного планирования и контроля рисков загрязнений атмосферного воздуха для промышленных предприятий, а также для оценки достоверности датчиков и приборов экомониторинга. Программу уже проверили на данных более чем с 20 реальных точек контроля в Москве, Новосибирске, Перми и Челябинске. В подавляющем большинстве случаев построенные прогнозы оказались точнее тех, что были получены на основе существующих моделей .

Своя атмосфера

Ученые НИУ ВШЭ разработали систему, которая, используя искусственный интеллект, может предсказать, как вредные вещества распространяются в атмосфере . Как рассказали «Известиям» специалисты, ее смогут использовать промышленные предприятия для контроля выбросов. Также программу можно применять для оценки достоверности датчиков и приборов экомониторинга .

— Блок ИИ может выявить тренды и сезонность в динамике выбросов, аномалии в данных, закономерности в сложных компонентах профилей концентраций — характерных признаках. Такой прогноз хорошо улавливает систематические высокочастотные составляющие, он более устойчив к изменению режима работы предприятий, даже если оборудование работает с небольшими отклонениями по времени от предыдущего дня , — рассказал научный сотрудник научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ в Перми Алексей Кычкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обучение модели занимает порядка 10 минут, при этом каждый новый прогноз рассчитывается моментально — в течение секунды, отметил разработчик. В подавляющем большинстве случаев построенные прогнозы оказались точнее тех, что получены на основе существующих моделей рассеивания .

Прогноз с погодой

Работу системы можно представить в виде нескольких основных стадий изучения данных, получаемых со станций контроля качества воздуха. Первичные сведения преобразуются в корректный для дальнейшей обработки формат, что позволяет исследователям применять различные модели прогнозирования .

— С помощью моделей краткосрочного прогнозирования мы можем получать значения концентраций определенного вещества для следующего дня. Также существует необходимость понимать то, как двигается выброс при известных физических параметрах: температуре, скорости и направлении ветра и так далее. Для решения этой задачи применяются модели рассеивания . Они позволяют, заранее зная источник и параметры вещества, построить прогноз распространения этих веществ на определенной территории и в определенное время , — сообщил стажер-исследователь научно-учебной лаборатории междисциплинарных эмпирических исследований НИУ ВШЭ в Перми Игорь Черницин.

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При этом учитывается динамика погодных условий во время выброса. Механика построения различных типов прогнозов дает возможность решать задачу идентификации источника, когда известны только значения наблюдений и погодные условия . Интеллектуальная модель позволяет построить путь от точки фиксации выброса до предполагаемого источника и смоделировать этот выброс . Таким образом, все стадии обработки исходных данных наблюдений связаны между собой и позволяют решать различные задачи.

Проверка прогнозирования выбросов с использованием блока ИИ проводилась по ряду вредных веществ, в том числе по частицам пыли PM2.5, на данных более чем с 20 реальных точек контроля в Москве, Новосибирске, Перми и Челябинске .

Цена вопроса

Распределение загрязняющих веществ в воздухе определяется с помощью моделирования и сейчас , отметил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев. Для оценки распределения таких веществ и его графического отображения существуют различные программы, которые используются при подготовке проектной документации .

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— Использование искусственного интеллекта — это попытки усовершенствовать этот процесс , — подчеркнул он.

Сама по себе технология интересная, но, как и все новые методы, требуют апробации на практике и сравнения с существующими альтернативами , отметила заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачева.

— Вопрос стоимости всегда ключевой. Тенденция последних лет — это не только моделирование распространения выбросов, но и их мониторинг в режиме реального времени . Для корректной оценки предложенной технологии ее необходимо апробировать на реальных данных и сравнить результаты с уже зарекомендовавшими себя программами пространственного распространения выбросов загрязняющих веществ , — сказала она.