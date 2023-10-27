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​​Врач предупредила о последствиях переедания хлеба

Врач Подкорытова: злоупотребление хлебом может привести к диабету
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Хлеб — это один самых популярных продуктов, который часто встречается на обеденном столе. Однако не все его сорта полезны, а людям с определенными заболеваниями следует подходить к его употреблению с особой осторожностью, предупредила в разговоре с «Известиями» 27 октября главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

Она отметила, что злоупотребление хлебопекарными продуктами может привести к повышению уровня холестерина в крови, инсулинорезистентности, набору избыточной массы тела с последующим развитием сахарного диабета, ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

«При наличии сахарного диабета можно употреблять хлеб, изготовленный из цельных зерен, но в небольших количествах. При хронических болезнях желудочно-кишечного тракта хлеб нужно употреблять с осторожностью, так как это может вызвать обострение неприятных симптомов. Людям с заболеванием целиакия — непереносимость глютена — из рациона стоит полностью исключить продукты, содержащие белки пшеницы, ржи и ячменя, к ним относится и цельнозерновой хлеб. Даже у самого полезного хлеба есть свои ограничения к употреблению. В этом случае классические хлеба заменяют на изделия из льняной, нутовой, рисовой, гречишной и кукурузной муки», — добавила Подкорытова.

Хлеб не рекомендуется есть с макаронами, пельменями, а также с картофелем и кашами — другими продуктами с высоким содержанием углеводов. Такое сочетание может перенасытить организм углеводами, вызвать чувство тяжести в желудке. Сладости и фрукты тоже не стоит есть с хлебом, так как это может вызвать процессы брожения в кишечнике, привести к увеличению выработки инсулина. Идеальная совместимость у хлеба с зеленью, овощами и готовыми салатами, а также легкими супами, подчеркнула врач.

Предпочтение, по ее словам, стоит отдавать хлебу, произведенному из зерна с наименьшей обработкой. Например, в простом белом хлебе, который изготавливается из муки высшего сорта, клетчатка и другие полезные вещества практически отсутствуют, так как для его приготовления используется мука из зерна без оболочки, в которой и содержатся полезные вещества. Проще говоря, чем ниже сорт муки — тем полезнее хлеб.

«Наиболее полезными считаются сорта цельнозерновой муки, поскольку содержат в своем составе те же питательные вещества, что и в необработанном зерне. Цельнозерновые сорта содержат растительный белок, железо и кальций, витамины группы В, РР, пищевые волокна, клетчатку. Он подходит для здорового питания, поскольку имеет низкий гликемический индекс», — пояснила врач.

В заключение она отметила, что хранить хлеб лучше в неразрезанном виде, в сухом и прохладном месте. А съедать его рекомендуется в первые сутки после покупки, даже если на этикетке указан срок хранения до 46 часов и более.

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В сентябре врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.

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