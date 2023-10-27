Сейм Латвии в первом чтении одобрил конфискацию машин с российскими номерами

В Латвии в первом чтении поддержали поправки в закон о дорожном движении, предусматривающие конфискацию российских автомобилей, не зарегистрированных в стране. Об этом 26 октября сообщается на сайте парламента.

Поправки предусматривают перерегистрацию автомобилей, ранее зарегистрированных в России, в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу. Также автомобили можно будет вывезти с территории страны.

«Конфискованную технику планируется передать Украине», — говорится в сообщении.

Использование зарегистрированных в России автомобилей в Латвии будет разрешено только в том случае, если лицо пересечет территорию страны транзитом. При этом под исключение закона подпадают машины, принадлежащие дипломатической и консульской службе.

Окончательное принятие законопроекта может состояться во втором чтении. При одобрении 15 ноября закон вступит в силу.

23 октября временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков заявил «Известиям», что с января по сентябрь 2023 года количество обращений в посольство РФ о переселении из Латвии в Россию увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что это связано с реализуемыми латвийскими властями дискриминационными поправками в миграционное законодательство.

Ранее 3,2 тыс. россиян, проживающих в Латвии, получили уведомления от властей о возможной высылке из страны. С 2022 года постоянный вид на жительство имеют право получить лишь те, кто сдал экзамен по латышскому языку.

20 октября Зыков в беседе с «Известиями» указал на установку властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке, которая укладывается в многолетнюю и последовательно реализуемую Ригой линию по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду. Так он прокомментировал голосование латвийскими депутатами за новую концепцию национальной безопасности. Один из пунктов документа предусматривает запрет на использование русского языка в общественных СМИ с 2026 года.

6 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о готовности России принять всех соотечественников из Латвии, если республика примет решение об их выселении. Накануне стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября 3255 проживающим в стране российским гражданам.

С 19 сентября 2022 года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.