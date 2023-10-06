В МИДе заявили о готовности РФ принять всех выселенных из Латвии россиян

Россия готова принять всех соотечественников из Латвии, если республика примет решение об их выселении, заявил в пятницу, 6 октября, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Понятно, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на Родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — сказал он в эфире «Россия-24».

Накануне стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября 3255 проживающим в стране российским гражданам. Уточнялось, что они не выполнили требования латвийского законодательства, в результате чего их вид на жительство перестал быть действительным с 2 сентября.

22 августа временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

До этого, 26 июня, стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.