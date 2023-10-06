Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

В МИДе заявили о готовности РФ принять всех выселенных из Латвии россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова принять всех соотечественников из Латвии, если республика примет решение об их выселении, заявил в пятницу, 6 октября, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Понятно, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на Родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — сказал он в эфире «Россия-24».

Накануне стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября 3255 проживающим в стране российским гражданам. Уточнялось, что они не выполнили требования латвийского законодательства, в результате чего их вид на жительство перестал быть действительным с 2 сентября.

Старикам тут не место: Латвия изгоняет пожилых россиян
Власти республики собираются депортировать пенсионеров с гражданством РФ

22 августа временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

До этого, 26 июня, стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023