Жители Екатеринбурга рассказали о паре из люка с кипятком на детской площадке

Люк с кипятком, в который упал подросток в Екатеринбурге, находился прямо у детской площадки. Об этом 27 октября сообщила «Известиям» местная жительница Ольга.

«Два дня назад шел пар такой, что весь двор заволокло. Ощущение было, как в сауне. Кто-то из людей вынес рамы и положил их на колодец <...> Здесь детская площадка, всё время дети играют», — поделилась женщина.

Она отметила, что территорию площадки месяц назад полностью раскопали, чтобы восстановить теплоснабжение. После ремонта строители просто засыпали всё щебенкой и не стали укладывать асфальт, указала Ольга.

Накануне в Екатеринбурге 14-летний подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой на улице 40 лет Октября около дома 56 и получил ожоги. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку в надзорном органе. Момент падения увидел водитель такси и помог юноше. Кроме того, мимо проезжала скорая помощь, медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу.