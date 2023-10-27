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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после падения подростка в коллектор

В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор с горячей водой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Екатеринбурге 14-летний подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку, сообщили 26 октября в надзорном органе.

Отмечается, что подросток провалился в люк на улице 40 лет Октября около дома 56. Момент падения увидел водитель такси и помог юноше. Кроме того, мимо проезжала скорая помощь, медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. Устанавливается принадлежность коммунальных сетей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 2 сентября, в Уссурийске мальчик упал в открытый люк сетевого колодца, в результате чего получил ожоги. Ребенка доставили в больницу, где медики определили у него ожог не менее 20% поверхности тела.

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