В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после падения подростка в коллектор
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- В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после падения подростка в коллектор
В Екатеринбурге 14-летний подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку, сообщили 26 октября в надзорном органе.
Отмечается, что подросток провалился в люк на улице 40 лет Октября около дома 56. Момент падения увидел водитель такси и помог юноше. Кроме того, мимо проезжала скорая помощь, медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили в больницу.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. Устанавливается принадлежность коммунальных сетей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 2 сентября, в Уссурийске мальчик упал в открытый люк сетевого колодца, в результате чего получил ожоги. Ребенка доставили в больницу, где медики определили у него ожог не менее 20% поверхности тела.