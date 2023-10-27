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Судно для тренировок экипажей вертолетов спустят на воду в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Минобороны согласовало план строительства и ввода в эксплуатацию специального судна проекта 14400 — это так называемая «плавающая парта», предназначенная для обучения пилотов вертолетов морской авиации.

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Согласно документу, спуск на воду ожидается в следующем году, тогда же начнется и подготовка его экипажа, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Помимо обучения экипажей вертолетов, судно будет выполнять задачи по патрулированию водных регионов.

По словам собеседников издания, активизация работ по проекту 14400 связана с опытом специальной военной операции. На судно и его экипаж будут возложены задачи по обучению вертолетчиков новым приемам работы на море, в том числе и по борьбе с морскими беспилотниками.

«На больших кораблях есть вертолетные площадки. На каждом флоте есть вертолетный полк. Пилотам надо три-четыре раза в неделю вылетать и тренироваться. А палубному летчику где тренироваться? На земле они отрабатывают посадку, им выделяют маленький пятачок размером с вертолетную площадку. Но это на земле, а корабль-то качается, плюс там есть надстройка. Корабельная площадка для тренировки палубных вертолетов нужна, чтобы не гонять боевые корабли. У него и экипаж поменьше», — рассказал «Известиям» экс-начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Морское судно проекта 1440 предназначено специально для тренировок экипажей вертолетов. Оно имеет длину 66,9 м, ширину 12,7 м, осадку 2,1 м со стандартным водоизмещением около 850 т. Может развивать максимальную скорость 12 узлов в час.

На нем размещено оборудование для обеспечения тренировок экипажей вертолетов Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-52.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сесть на «парту»: ВМФ получит судно для тренировки вертолетчиков

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