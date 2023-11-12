«Уровень РПЛ немного упал — больше матчей стало выигрываться на классе»

В нынешнем розыгрыше первой лиги чемпионата России по футболу крайне плотная турнирная таблица. К примеру, в ее середине на девятом месте находится «СКА-Хабаровск», оторвавшийся от зоны вылета всего на четыре очка, но также имеющий шансы догнать лидеров. Он отстает на девять очков от идущего первым тольяттинского «Акрона», на восемь — от занимающей вторую строчку «Тюмени» — эти два места дают прямую путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон. Также подопечных Романа Шаронова отделяет девять очков от занимающих третье и четвертое места «Химок» и махачкалинского «Динамо» — по итогам чемпионата клубы на этих позициях получат право сыграть переходные матчи за выход в РПЛ.

Самый статусный игрок «СКА-Хабаровск» — полузащитник Вячеслав Подберезкин, известный по выступлениям в РПЛ за московский «Локомотив», екатеринбургский ​​​​​​​«Урал», ​​​​​​«Краснодар» и казанский ​​​​​​​«Рубин». В интервью ​​​​​​​«Известиям» 31-летний футболист рассказал, как переносит длинные перелеты через всю Россию, поделился мнением о стиле игры своей команды под руководством Шаронова и нынешнем уровне РПЛ.

«Очень много очков растеряли, но это футбол»

— Как оцените игру и результаты команды в этом сезоне?

— Конечно, недовольны, потому что перед клубом стоят максимальные задачи. Очень много очков растеряли, но это футбол. У нас только один выбор ​​​​​​​— двигаться дальше, анализировать ошибки и стараться их исправлять, потому что в целом не могу сказать, что плохо играем. Наверное, мало создаем моментов у чужих ворот, хотя подходов к ним много. Но где-то реализация подводит, где-то последнего паса не хватает, хладнокровия. Перед сезоном очень много новых людей пришло в команду. Считай, почти весь состав обновился. Надо сыгрываться. К тому же кто-то по ходу сезона получает травмы ​​​​​​​— приходится опять перестраиваться. А так в целом рисунок игры понятен. Но чуть-чуть остроты не хватает.

​​​​​​​— Ваши последние два выездных матча в Москве против «Торпедо» (0:2) и Набережных Челнах против ​​​​​​​«КАМАЗа» (0:1) начинались по местному времени в 19:30 и 18:30, когда в Хабаровске глубокая ночь. Физически это сказывалось на вас?

​​​​​​​— Мы стараемся играть в таких условиях. Прилетели за два дня до игры, стараемся ложиться спать попозже, по хабаровскому времени. И тренировки делаем поздние, чтобы все высыпались и были адаптированы к смене часовых поясов. Точно так же у команд, которые к нам приезжают и играют в Хабаровске в 8–9 часов утра по московскому времени. Мы не жалуемся ​​​​​​​​​​​​​​— всем в первой лиге приходится летать через всю Россию.

​​​​​​​— Остальным это нужно делать один раз за чемпионат. Вам постоянно приходится так летать.

​​​​​​​— В этом сезоне всё вроде более-менее у нас. Стараемся грамотно составлять график перелетов и готовиться. Конечно, не просто летать по восемь часов, но как-то ковыряемся.

​​​​​​​— Вы сказали про поздние тренировки. А какой примерно график у вас, когда приезжаете в западную часть России?

​​​​​​​— В 17–18 часов начинаются тренировки. В 16 часов проводим теорию. То есть в Хабаровске перед выездами тренируемся примерно в 12 часов по Москве. Хотя многое зависит от погоды. Если вечером минусовая температура, то, конечно, не совсем комфортно будет тренироваться. Но в целом тренер старается адаптироваться. Если домашние игры, то где-то пораньше соберет нас. Если выездные, то еще до вылета из Хабаровска стараемся подстраиваться под часовой пояс наших соперников, чтобы организм более-менее адаптировался. Ложимся попозже, встаем тоже попозже.

​​​​​​​— Летаете чартерами?

​​​​​​​— Нет, обычным рейсовым самолетом ​​​​​​​«Аэрофлота». Но в целом нормально. Не могу ничего плохого сказать. Хорошо летается, когда удается какой-нибудь ​​​​​​​«комфорт+» купить.

«В первой лиге не увидел команду, которая на голову сильнее остальных»

​​​​​​​— За счет чего такая плотная таблица в первой лиге в этом сезоне?

​​​​​​​— Если даже посмотреть премьер-лигу, то там то же самое ​​​​​​​— каждый может обыграть каждого. И у нас в первой лиге в целом не увидел команду, которая прямо на голову сильнее остальных. Где-то мы можем обыграть, переиграть, где-то нас. Но по первой лиге я заметил, что у нас здесь в основном до гола идет игра. Тем, кто начинает проигрывать, потом очень тяжело взламывать чужую оборону. Многие соперники часто играют от обороны, зная структуру игры нашей команды. Стараются закрыться и выскакивать в контратаку. Отсюда нам где-то больше приходится обороняться. А так в целом плюс-минус одинаковый уровень команд в первой лиге. Из последних соперников Тула понравилась больше всех.

​​​​​​​— Видимо, потому, что у «Арсенала» тренер Александр Сторожук любит комбинационный футбол, поскольку долго работал в системе ​​​​​​​«Краснодара».

​​​​​​​— Нет, ну просто они понравились мне в матче с нами (1:1). Они агрессивны, знают, что делать на поле. В целом добротная хорошая команда.

​​​​​​​— Вы, кстати, с ними вообще играли дома в 07:00 по Москве. Это такая хитрость «СКА-Хабаровск» в использовании преимущества своего часового пояса во время домашних встреч?

​​​​​​​— Что там хитрить. Многие команды приезжают к нам в день игры. Отыграли вечером и на следующее утро улетели. А так проще выдержать выезд к нам. Не могу сказать, что к нам кто-то прилетел и проседал физически во время матчей в Хабаровске. Не помню ни одной игры, которая нам легко давалась за счет того, что к нам кто-то прилетел и играл в 7–8 утра по своему времени. Не ощущал, что соперник слабее играет или спит. Понятно, что некоторым в силу обстоятельств тяжело. Например, ​​​​​​​«Кубани», которая добиралась к нам очень долго, поскольку еще и из Краснодара в Москву ехала поездом. Вообще, тяжело к нам добираться командам с юга, где закрыты аэропорты. Но таковы обстоятельства. Мы тоже ведь хотим играть именно в Хабаровске при своих болельщиках, а не в Москве.

​​​​​​​— Главный тренер идущей в верхней части таблицы «Алании» Олег Василенко хвалил ​​​​​​​«СКА-Хабаровск» и Романа Шаронова за то, что не играете от обороны.

​​​​​​​— Я в принципе за этим в команду и перешел, потому что знал требования нашего тренера, с которым работал в «Рубине». В целом мне очень обидно и неприятно, что такой футбол пока не дает нужного результата. Пока не получается его достичь. Но мне нравятся требования Шаронова, куда он направляет команду. Я всё это понимаю. Надо просто быть чуть стабильнее, не хватает агрессии впереди, а так игра есть. И приятно выходить на поле против таких соперников, как ​​​​​​​«Торпедо», Тула, ​​​​​​​«Алания», ​​​​​​​«Акрон». Они сами играют и другим дают. Больше пасов и свободных зон. С такими, как ​​​​​​​«Нефтехимик», сложнее играть. Бывает, не реализуешь свои моменты, а они тебе могут забить и закрыться в обороне.

​​​​​​​— А «Динамо» (Махачкала) Курбана Бердыева вас обыграла в Хабаровске (2:0) тоже за счет обороны и контратак ​​​​​​​— фирменного стиля Курбана Бекиевича?

​​​​​​​— В целом, да. Но там больше были индивидуальные ошибки, которые решили исход встречи.

​​​​​​​«Краснодар» в каждом сезоне должен бороться за первое место»

​​​​​​​— Удивлены тому, как сейчас ​​​​​​​«Краснодар» борется за первое место в РПЛ?

​​​​​​​— Да нет. По мне, ​​​​​​​«Краснодар» в каждом сезоне должен бороться за первое место. Там всё выстроено очень грамотно и профессионально. Есть рисунок игры. Сейчас он, наверно, стал немножко агрессивнее. У них супернападающий Джон Кордоба ​​​​​​​— такого форварда нет ни в одном клубе РПЛ сейчас. Он может решить любой момент. При этом вся команда играет очень агрессивно и качественно. Молодцы ребята, заслуженно находятся там, где находятся. Желаю им победы в чемпионате.

​​​​​​​— Что раньше мешало «Краснодару» идти так высоко, в том числе в ваше время?

​​​​​​​— Мне кажется, на тот момент очень сильное сопротивление было в РПЛ. Очень много было команд с топовыми футболистами, особенно топовыми иностранцами, которые могли решить исход матча. А сейчас даже ​​​​​​​«Зенит» страдает из-за ухода одного футболиста Малкома. Уже стало им тяжелее в атаке. На этом фоне у ​​​​​​​«Краснодара» очень сильный и сбалансированный состав, как мне видится. И очень качественный тренер. Видно, во что они играют, за счет чего хотят побеждать. Качественный подбор футболистов. Даже на скамейке запасных есть люди, которые могут хорошо выйти на замену. При этом, на мой взгляд, уровень РПЛ чуть-чуть упал. И некоторые матчи ​​​​​​​«Краснодар» действительно может выигрывать на классе. Раньше таких игр было меньше.

​​​​​​​— Если уровень просел, то почему вы, далеко не самый слабый игрок, перед этим сезоном не нашли работу в РПЛ?

​​​​​​​— Не было вариантов. Обращались ко мне некоторые команды РПЛ, но серьезных вариантов особо не было. При этом в прошлом сезоне в ​​​​​​​«Урале» сразу после прихода Гончаренко на пост главного тренера у меня случились две травмы. После этого я в состав уже не проходил ​​​​​​​— даже на замену не выходил. Сейчас вижу, что очень много стало делаться ставок на молодежь. В большинстве клубов РПЛ, но в ​​​​​​​«Урале» особенно. Не много уже играет возрастных футболистов. Это неплохо в целом ​​​​​​​— это работа на будущее.

«Очень много дается шансов молодым»

​​​​​​​— Молодежи стало легче пробиться в РПЛ, чем, когда вы начинали в «Локомотиве», в 2011 году? Тогдашний главный тренер команды Жозе Коусейру давал поиграть вам, Тарасу Бурлаку и Максиму Беляеву он даже какое-то время доверял место в основе, но закрепиться большинство на уровне топ-клуба так и не смогло.

​​​​​​​— Ну да, так и есть. Сейчас намного проще. Поэтому сейчас даже у нас в команде я не то чтобы много разговариваю с молодыми игроками, но хочется донести до них то, какие у них шансы. Даже на уровне первой лиги есть большой шанс заиграть и забраться наверх. Они должны за эти шансы цепляться. Потому что во многом так смотришь на ребят... Тяжеловато. Тяжеловато. Раньше спроса больше было с молодых. Ты мог ждать шанс полгода, выйти на 40 минут, сыграть, а потом опять сесть на лавку. Конкуренция была сумасшедшая. И это супер, как по мне. Как было раньше ​​​​​​​— это супер. Такой уровень футболистов... Когда я попал в ​​​​​​«Локомотив», выходил на тренировку ​​​​​​​— голова кругом шла в первый месяц. Потом так же было, когда из ​​​​​​​«Урала» перешел в ​​​​​​​«Краснодар». Невероятное ощущение от уровня футбола, уровня мастерства.

​​​​​​​— Кто особенно впечатлял?

​​​​​​​— В «Локо» я застал Лоськова. Он уже завершал карьеру, но как работал с мячом, какое видение поля у него. Там очень много было таких футболистов. Ласс Диарра то же самое. Могу всю команду перечислить, как и в ​​​​​​​«Краснодаре». Сумасшедший уровень футбола. Круто, что мне в принципе удалось побывать в таких командах, чему-то научиться, что-то почерпнуть. Сейчас, к сожалению, меньше таких футболистов. Дай бог, чтобы те, кто действительно обладает хорошим уровнем, как можно дольше держались в РПЛ, в первой лиге. И чтобы молодые ребята смотрели на них, учились у них.

​​​​​​​— В чем главные трудности с нынешней молодежью?

​​​​​​​— Поколение другое, чем мы. Раньше ты не мог ни слова, ни полслова сказать. Ты слушал, впитывал, и это казалось нормой. Сейчас, к сожалению, ты можешь сказать что-то молодому и получишь пять слов в ответ. Пытаешься кому-то подсказать, может быть, в неправильном тоне, но это всё воспринимается в штыки. И уже нет больше желания подсказывать и еще что-то делать для ребят. Каждый делает свой выбор. Раньше тебе взрослый человек мог напихать что-то, и ты это воспримешь нормально. Неважно, в каком тоне. После тренировки он подойдет, извинится, скажет, что это эмоции. И ты это не воспринимал как крик, а воспринимал как помощь. А сейчас...

​​​​​​​— Лоськов так мог напихать?

​​​​​​​— Да любой, кто старше тебя, даже если на два-три года. Мы старались послушать, принять всё. А сейчас очень много дается шансов молодым. И хочется, чтобы это всё правильно воспринималось. Хочешь, чтобы они росли, потому что сейчас...

​​​​​​​— Существует теория, что у современной молодежи много времени отнимает компьютер и другие онлайн-развлечения. В ваше время тот же интернет уже был, но соцсети еще не до такой степени развились.

​​​​​​​— Много причин, но мне кажется, что соцсети ​​​​​​​— не основная проблема. Может быть, в наше время это тоже было. И мы также в них сидели. Просто мне кажется, что мы более активно впитывали то, чему нас пытались учить старшие ребята. А сейчас другое поколение. Хорошо это или плохо, я не знаю. После этого поколения будет еще другое поколение. И те ребята, что сейчас, когда станут постарше, тоже будут не понимать, почему молодежь не такая, как они.