Главы МИД ЕС повторно не смогли договориться о выделении Украине нового транша

Главы МИД 27 стран Евросоюза (ЕС) снова не смогли договориться о выделении Украине очередного транша помощи в €500 млн на поставки оружия. Об этом 23 октября сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Встреча дипломатов проходила в Люксембурге, деньги Украине предполагалось выделить из Европейского фонда мира.

«Нам пока не удалось достичь договоренности о выделении [Украине] нового транша военной помощи в €500 млн, но мы обязательно сделаем это в будущем», — заявил Боррель на пресс-конференции по окончании совещания.

Ранее 23 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в 2024 году рассчитывает получить от властей Евросоюза финансовую помощь еще на €18 млрд по новой программе Ukraine Facility, над которой работает совместно с Еврокомиссией (ЕК).

Он также сообщил, что Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Всего в 2023 году стране уже перечислили от Евросоюза €15 млрд в качестве бюджетной поддержки, добавил он.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из их $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

При этом евродепутат от Ирландии Мик Уоллес на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 16 октября заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза не поможет быстрому завершению конфликта, а, напротив, загонит страну в неподъемные долги и фактически приведет к ее колонизации.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.