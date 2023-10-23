В Киеве заявили о надежде получить от ЕС в 2024 году еще €18 млрд

Украина в 2024 году рассчитывает получить от властей Евросоюза (ЕС) финансовую помощь еще на €18 млрд по новой программе. Об этом 23 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Киев работает над долгосрочной программой помощи под названием Ukraine Facility совместно с Еврокомиссией (ЕК). По его словам в рамках проекта в течение четырех лет стране планируется отправить €50 млрд.

«Рассчитываем в следующем году получить из них €18 млрд», — пояснил политик в своем Telegram-канале.

Ранее 23 октября Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Евроcоюза девятый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Он также напомнил, что всего в 2023 году Украине уже перечислили от Евросоюза €15 млрд в качестве бюджетной поддержки.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из их $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

При этом евродепутат от Ирландии Мик Уоллес на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 16 октября заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза не поможет быстрому завершению конфликта, а, напротив, загонит страну в неподъемные долги и фактически приведет к ее колонизации.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.