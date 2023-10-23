Американский сенатор Макконнел назвал Россию, Иран и Китай новой «осью зла»

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл объявил Россию, Китай и Иран «осью зла», представляющей непосредственную угрозу США. Соответствующее заявление сенатор сделал в воскресенье, 22 октября, в интервью Fox News.

Он заявил, что Вашингтон должен реагировать только на те вызовы и угрозы, которые действительно существуют и представляют непосредственную опасность для Соединенных Штатов. Примером такой угрозы сенатор назвал Иран.

«Это чрезвычайная ситуация, мы должны активизировать усилия и разобраться с этой осью зла — Китаем, Россией, Ираном — потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам», — добавил он.

Макконнелл также отметил, что сегодня мир сталкивается с «конкуренцией великих держав», одновременно с которой развивается угроза терроризма на Ближнем Востоке и в Европе. При этом кульминацией конкуренции сенатор назвал палестино-израильский конфликт.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин комментируя возможность открытого военного противостояния РФ и США, заявил о недопустимости развязывания войны между ядерными державами. Если США хотят воевать с Россией, то это будет не спецоперация, а «совсем другая война», подчеркнул глава государства.

Ранее, 14 октября, замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением. Он отметил, что в данный момент обстановка в области международной безопасности деградировала до опасного предела. Серьезнейший кризис с вовлечением ядерных держав на европейском пространстве разразился по вине западных стран.