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Путин заявил о «совсем другой войне» в случае полноценного противоборства с Западом

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, комментируя возможность открытого военного противостояния РФ и США, заявил о недопустимости развязывания войны между ядерными державами.

«Говорить о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Россией, мы все готовимся к войне, потому что следуем древнему принципу «хочешь мира — готовься к войне», но мы исходим из того, что мы хотим мира», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Путин отметил, что если США хотят воевать с Россией, то это будет не спецоперация, а «совсем другая война». При этом никто не должен даже допускать мысли о возможности развязать войну между великими ядерными державами, подчеркнул российский лидер.

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову, но если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться», — добавил он.

«Перед нами стоит задача строительства нового мира»
Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай». Основные цитаты

13 октября из доклада межпартийной комиссии конгресса США стало известно, что американские ядерные силы не готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях. При этом авторы документа отметили, что ядерный конфликт с Москвой и Пекином становится якобы всё более вероятным.

16 июня Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. При этом Москва выступает против использования тактического ядерного оружия, однако если возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства, то Россия вправе применить его, напомнил российский лидер.

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