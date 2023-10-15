Путин заявил о «совсем другой войне» в случае полноценного противоборства с Западом
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, комментируя возможность открытого военного противостояния РФ и США, заявил о недопустимости развязывания войны между ядерными державами.
«Говорить о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Россией, мы все готовимся к войне, потому что следуем древнему принципу «хочешь мира — готовься к войне», но мы исходим из того, что мы хотим мира», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Путин отметил, что если США хотят воевать с Россией, то это будет не спецоперация, а «совсем другая война». При этом никто не должен даже допускать мысли о возможности развязать войну между великими ядерными державами, подчеркнул российский лидер.
«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову, но если она приходит, то это заставляет нас только настораживаться», — добавил он.
13 октября из доклада межпартийной комиссии конгресса США стало известно, что американские ядерные силы не готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях. При этом авторы документа отметили, что ядерный конфликт с Москвой и Пекином становится якобы всё более вероятным.
16 июня Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. При этом Москва выступает против использования тактического ядерного оружия, однако если возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства, то Россия вправе применить его, напомнил российский лидер.