Путин потребовал особого внимания и заботы для детей бойцов СВО

К детям бойцов СВО следует проявлять особое внимание и заботиться о них как о собственных. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — отметил Путин во время встречи с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Глава республики в свою очередь рассказал президенту, что власти республики реализуют проект «Дети героев», в рамках которого контролируют и отслеживают ситуацию через социальных работников.

«Проект направлен на то, что быть сыном или дочкой участника СВО — это гордо», — подытожил Коков.

По его словам, в республике созданы пункты сбора гуманитарной помощи и для самих бойцов. Руководители муниципалитетов сами по заявкам доставляют гуманитарную помощь. Обращения принимают в ручном режиме, не пропускается ни одно из них. Коков подчеркнул, что с февраля прошлого года от региона регулярно направляется гуманитарная помощь, включая предметы первой необходимости и средства защиты.

Он отметил также, что созданный предпринимателями Кабардино-Балкарии фонд выплатил всем призванным на военную службу в 2022 году по 50 тыс. рублей.

11 августа сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Позднее, 16 августа, Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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