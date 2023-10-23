Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Сюжет:

Путин потребовал особого внимания и заботы для детей бойцов СВО

Путин: о детях участников СВО надо заботиться так же, как о своих собственных
0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К детям бойцов СВО следует проявлять особое внимание и заботиться о них как о собственных. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — отметил Путин во время встречи с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Глава республики в свою очередь рассказал президенту, что власти республики реализуют проект «Дети героев», в рамках которого контролируют и отслеживают ситуацию через социальных работников.

«Проект направлен на то, что быть сыном или дочкой участника СВО — это гордо», — подытожил Коков.

По его словам, в республике созданы пункты сбора гуманитарной помощи и для самих бойцов. Руководители муниципалитетов сами по заявкам доставляют гуманитарную помощь. Обращения принимают в ручном режиме, не пропускается ни одно из них. Коков подчеркнул, что с февраля прошлого года от региона регулярно направляется гуманитарная помощь, включая предметы первой необходимости и средства защиты.

Он отметил также, что созданный предпринимателями Кабардино-Балкарии фонд выплатил всем призванным на военную службу в 2022 году по 50 тыс. рублей.

По своему желанию: добровольцы СВО получат удостоверения ветерана
Вместе с документом им предоставят льготы и субсидии ветеранов боевых действий

11 августа сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственникам военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Позднее, 16 августа, Минтруд России подготовил проект постановления, согласно которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, будут назначать без заявления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023