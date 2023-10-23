Стала известна причина пропажи библиотекаря ГПИБ в Москве

Библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева, которая была найдена 20 октября после пропажи, стала жертвой мошенников. Об этом 23 октября сообщает источник «Известий».

По его данным, 65-летняя женщина пряталась в разных отелях, поскольку думала, что ее разыскивают преступники.

«Всё началось еще 2 октября, когда библиотекарь находилась в отпуске. Ей поступил звонок с неизвестного номера, где женщину убедили в том, что с ее счета пытаются списать деньги, поэтому ей срочно надо их снять и положить на «безопасный счет». Также ее убедили взять кредиты в других банках», — рассказал источник.

По его словам, Стручева перевела на «безопасный счет» 675 тыс. рублей и пыталась взять кредиты, в чем ей отказали.

Затем женщина вновь связалась с мошенниками, которые убедили ее в необходимости привезти на такси к станции метро «Кузьминки» наличные средства в размере 4,5 млн рублей и $7820. Она подала еще одну заявку на кредит и получила почти 2,5 млн рублей, переведя средства на счета аферистов.

Позже, 4 октября, Стручевой позвонили с просьбой помочь некой пенсионерке «спасти» деньги. Вместе женщины отправили мошенникам 1,2 млн рублей через банкомат.

13 октября аферист убедил Стручеву, что ее разыскивают аферисты и ей необходимо спрятаться в гостинице и отключить телефоны, не сообщая никому о своем местоположении.

Женщина была найдена только 20 октября, о чем «Известиям» сообщил ее родственник. На следующий день полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 9 млн рублей.

О пропаже Стручевой стало известно 17 октября. В этот день ее родственники и знакомые обратились в полицию, сообщив о том, что им звонили с номера женщины неизвестные с украинским акцентом и требовали выкуп в размере 5 млн рублей. В противном случае библиотекарь будет убита и расчленена, угрожали злоумышленники. Позже похитители снизили цену и согласились вернуть женщину домой за 3 млн рублей.

Позднее родственник Стручевой рассказал, что женщина еще до похищения искала 5 млн рублей, не называя причину, по которой ей понадобилась такая сумма.