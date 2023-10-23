Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан

Стала известна причина пропажи библиотекаря ГПИБ в Москве

Пропавшая в Москве библиотекарь ГПИБ Стручева стала жертвой мошенников
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева, которая была найдена 20 октября после пропажи, стала жертвой мошенников. Об этом 23 октября сообщает источник «Известий».

По его данным, 65-летняя женщина пряталась в разных отелях, поскольку думала, что ее разыскивают преступники.

«Всё началось еще 2 октября, когда библиотекарь находилась в отпуске. Ей поступил звонок с неизвестного номера, где женщину убедили в том, что с ее счета пытаются списать деньги, поэтому ей срочно надо их снять и положить на «безопасный счет». Также ее убедили взять кредиты в других банках», — рассказал источник.

По его словам, Стручева перевела на «безопасный счет» 675 тыс. рублей и пыталась взять кредиты, в чем ей отказали.

Затем женщина вновь связалась с мошенниками, которые убедили ее в необходимости привезти на такси к станции метро «Кузьминки» наличные средства в размере 4,5 млн рублей и $7820. Она подала еще одну заявку на кредит и получила почти 2,5 млн рублей, переведя средства на счета аферистов.

Позже, 4 октября, Стручевой позвонили с просьбой помочь некой пенсионерке «спасти» деньги. Вместе женщины отправили мошенникам 1,2 млн рублей через банкомат.

13 октября аферист убедил Стручеву, что ее разыскивают аферисты и ей необходимо спрятаться в гостинице и отключить телефоны, не сообщая никому о своем местоположении.

Женщина была найдена только 20 октября, о чем «Известиям» сообщил ее родственник. На следующий день полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 9 млн рублей.

За жизнь требуют выкуп: в Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ
Неизвестные угрожают родственникам убить женщину

О пропаже Стручевой стало известно 17 октября. В этот день ее родственники и знакомые обратились в полицию, сообщив о том, что им звонили с номера женщины неизвестные с украинским акцентом и требовали выкуп в размере 5 млн рублей. В противном случае библиотекарь будет убита и расчленена, угрожали злоумышленники. Позже похитители снизили цену и согласились вернуть женщину домой за 3 млн рублей.

Позднее родственник Стручевой рассказал, что женщина еще до похищения искала 5 млн рублей, не называя причину, по которой ей понадобилась такая сумма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023