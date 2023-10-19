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Похищенная в Москве библиотекарь просила 5 млн рублей еще до пропажи

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Похищенная главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева, за которую потребовали выкуп в размере 5 млн рублей, сама искала такую же сумму у родственников еще до своего исчезновения. Об этом 19 октября рассказал ее родственник «Известиям».

По его словам, Стручева обращалась в банки, однако получала отказы, и к знакомым, но при этом отказывалась объяснять, зачем ей понадобилась такая сумма.

Кроме того, родственник женщины рассказал, что похитители присылали ему фотографии 65-летней библиотекаря.

За жизнь требуют выкуп: в Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ
Неизвестные угрожают родственникам убить женщину

О пропаже Стручевой стало известно 17 октября. В этот день ее родственники и знакомые обратились в полицию, сообщив о том, что им звонили с номера женщины неизвестные с украинским акцентом и требовали выкуп в размере 5 млн рублей. В противном случае библиотекарь будет убита и расчленена, угрожали злоумышленники. Позже похитители снизили цену и согласились вернуть женщину домой за 3 млн рублей.

При этом 19 октября криминалист Михаил Игнатов в беседе с «Известиями» предположил, что женщина стала жертвой не похитителей, а мошенников. Они могли ввести ее в заблуждение и вынудить спрятаться в укромном месте, чтобы потом обзвонить ее родственников с требованием выкупа.

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