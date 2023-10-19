Криминалист предположил местонахождение похищенного библиотекаря

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с «Известиями» 19 октября прокомментировал дело о пропаже главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) в Москве 65-летней Маргариты Стручевой.

По мнению специалиста, женщину никто не похищал. Он считает, что Стручеву и ее родственников намеренно ввели в заблуждение аферисты по отработанной схеме. В таких случаях мошенники звонят с заявлением, что жизни и здоровью близких грозит опасность, представляясь при этом правоохранителями, затем заставляют своих жертв оставить телефон дома.

Как только это условие будет выполнено, аферисты уговаривают купить новую сим-карту и спрятаться где-то в укромном месте, не выходя оттуда до особого распоряжения. А в это время злоумышленники названивают родственникам и просят выкуп.

«В это время идет обработка родственников. [Мошенники] говорят, что женщина похищена и до момента передачи денег они ее не вернут. Скорее всего, пропавшая сама сняла квартиру или домик в ближайшем Подмосковье и ждет каких-то дальнейших распоряжений. Никто ее конкретно физически, скорее всего, не похищал», — подытожил Игнатов.

О пропаже Стручевой стало известно 17 октября. В этот день ее родственники и знакомые обратились в полицию, сообщив о том, что им звонили с номера Стручевой неизвестные с украинским акцентом и требовали выкуп в размере 5 млн рублей. В противном случае библиотекарь будет убита и расчленена, угрожали они. Позже похитители снизили цену и согласились вернуть женщину домой за 3 млн рублей.

В настоящий момент жилье опечатано, телефон пропавшей находится там же, отследить ее местоположение с помощью геолокации невозможно. Следователи проводят проверку и выясняют все факты произошедшего.