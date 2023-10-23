Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Авраменко 23 октября рассказал о некачественной подготовке украинских военных, распространении фейков в украинских войсках и посоветовал соотечественникам под любым предлогом не идти на фронт.

Он был мобилизован Чугуевским военкоматом. Подготовку Авраменко проходил в Днепропетровской области, где его и других военнослужащих 10 дней учили стрелять из автомата.

«Был взят в плен 1 октября 2023 года. Сдался добровольно при наступлении российских военных. Находился в блиндаже, вышел из блиндажа, сложил оружие», — рассказал военный, указав, что сдался в первом же бою.

Авраменко обратил внимание на удовлетворительные условия в плену. С его слов, военные РФ относятся к нему по-человечески, предоставляют продукты и содержат в тепле.

Тем временем к украинскому командованию у пленного есть претензии.

«К своим командирам я отношусь отрицательно, так как вечно чего-то у нас не хватает. Мало того, мы не знаем, куда мы выходим — нам не доводят. Плюс с камуфляжем и обувью большие проблемы, с продуктами большие проблемы, и это во всех батальонах», — отметил он.

Военнослужащий также посоветовал своим согражданам избегать призыва в украинскую армию или сдаваться, чтобы не воевать.

«Украинские военные, если увидите меня, я вам советую либо не идти служить, или стараться не служить, или сдаваться. За Украину нечего сражаться, очень много брехни для нас делают», — заключил он.

Днем ранее другой украинский пленный Александр Лыска указал, что российские военнослужащие не применяют силу по отношению к военнопленным и снабжают их необходимыми продуктами. Он также добавил, что случаи дезертирства в ВСУ не единичны.

До этого, 17 октября, украинский военнопленный Сергей Коваль рассказал, что военное командование ВСУ не оказывает помощь своим раненым бойцам, предпочитая оставлять их на произвол судьбы под обстрелами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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