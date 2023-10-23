Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей

Курс доллара США к рублю 23 октября упал на 0,4 рубля и составил 94,952 рубля впервые с 13 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Кроме того, по состоянию на 11:40 мск незначительное понижение на 0,04 рубля наблюдаются у курса юаня, который по отношению к рублю составил 12,958 рубля. Что касается евро, его показатели снизились на 0,2 рубля и составляют теперь 100,63 рубля.

Отметим, что Мосбиржа поменяла местами курсы валют. Теперь первым в списке стоит юань, затем доллар и евро. Вместе с тем и российский Центробанк признал первенство китайской валюты.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров доллар в течение полугода может упасть до 80–85 рублей.

12 октября рубль заметно укрепился на старте торгов, отыгрывая введение на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки. Этому предшествовало подписание накануне президентом России Владимиром Путиным указа о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.