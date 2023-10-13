Экономист спрогнозировал снижение курса доллара до 80 рублей

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил в пятницу, 13 октября, что доллар может упасть до 80 рублей после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты частью российских экспортеров.

По мнению экономиста, доллар может опуститься до 80–85 рублей в течение полугода, и не придется вводить какие-либо новые меры.

«После выборов президента РФ в марте 2024 года систему могут отменить или как-то изменить. Но в ближайшие полгода такой вот предвыборный подарок избирателям. Дополнительные инструменты, чтобы укрепить рубль, вводить не надо, этого достаточно», — передает его слова URA.RU.

Кроме того, он добавил, что еще не ясно, какой механизм продажи валютной выручки предложил правительство страны.

«Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день, — то курс пойдет вниз достаточно быстро», — объяснил он.

Помимо этого, с URA.RU также побеседовал директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. По его мнению, дальнейшие прогнозы по изменению курса доллара можно будет сделать через неделю, отмечает «Газета.Ru». Несмотря на то что указ уже подписан, основные параметры по объему репатриируемой выручки пока что неизвестны.

Кабаков также отметил, что повышение инвестиционной привлекательности российской экономики окажет влияние на рубль.

Ранее, 11 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.

По мнению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, основная цель такой меры — создание долговременных условий для повышения предсказуемости валютного рынка. Это снизит возможность для валютных спекуляций, отмечал он.