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Врач предупредила о вреде длительного ношения резиновых сапог

Дерматолог Петрова: длительное ношение резиновых сапог чревато инфекциями
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Длительное ношение резиновых сапог чревато появлением неприятного запаха, раздражением кожи ног, развитием инфекций и ортопедических заболеваний. Об этом в разговоре с «Известиями» 23 октября предупредила врач-дерматолог «СберЗдоровье» Светлана Петрова.

«Как правило, в резиновых сапогах нет циркуляции воздуха. Внутри такой обуви влажно, потому что ноги потеют, а тепло — это благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Кроме того, у резиновых сапог часто ограничены поддержка стопы и амортизация. Неправильное распределение веса и нагрузки на ноги может привести к болям в стопах, воспалительному заболеванию суставов (артриту) и другим ортопедическим проблемам», — рассказала Петрова.

Тем, кто регулярно носит резиновые сапоги, она дала несколько рекомендаций.

В частности, в холодное время года при выходе на улицу врач посоветовала использовать теплые носки, например шерстяные, чтобы ноги не мерзли.

«При этом важно выбирать сапоги правильного размера. Если вы надеваете их на носки, у вас не должно быть ощущения сдавливания. Также можно выбирать модели с теплым подкладом или специальными стельками, ведь внешний резиновый материал сапог не обеспечивает хорошую термоизоляцию при низких температурах», — отметила дерматолог.

В теплых помещениях, по ее словам, резиновые сапоги могут вызывать повышенное потоотделение и дискомфорт. Носить в них резиновые сапоги лучше только при необходимости.

«В каких бы условиях вы ни носили такую обувь, после каждого использования тщательно ее проветривайте и прослушивайте. Если вы надеваете под сапоги носки, не забывайте их регулярно менять, особенно если они намокли. Помните, что резиновая подошва может скользить, тем более в сырую погоду. Это увеличивает риск падений и травм», — подытожила Петрова.

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18 октября врач-диетолог Марина Копытько указала на необходимость приема витаминов осенью, поскольку в этот период организм страдает от их нехватки, из-за чего человек часто болеет. По ее словам, витамин С является фактически барьером для сезонных заболеваний. Если в организме достаточно витамина С, риски подхватить инфекции и вирусы снижаются.

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