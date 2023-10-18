Врач назвала витамин С барьером для сезонных заболеваний

Врач-диетолог к.м.н. Марина Копытько указала на необходимость приема витаминов осенью, поскольку в этот период организм страдает от их нехватки, из-за чего человек часто болеет.

В беседе с «Вечерней Москвой» во вторник, 17 октября, специалист отметила, что в осенний период организму требуются полезные вещества, которые укрепляют иммунитет. Например, витамин С, который содержится в цитрусовых, облепихе, шиповнике, болгарском перце.

По словам Копытько, витамин С является фактически барьером для сезонных заболеваний. Если в организме достаточно витамина С, риски подхватить инфекции и вирусы снижаются, пишет Life.ru.

Помимо этого, стоит принимать цинк, поскольку он защищает организм от простуды, а также улучшает мужское здоровье, образуя тестостерон. Женщинам цинк полезен для сохранения молодости кожи. Цинк содержится в морепродуктах, красном мясе и орехах.

Витамин В12 вырабатывает железо и помогает поддерживать в норме уровень гемоглобина. Содержится он в красном мясе и говяжьей печени. Также необходим витамин А, улучшающий зрение и синтезирующий противовирусные вещества. Содержится он в моркови, печени, черноплодной рябине.

Витамин Е, по словам диетолога, отвечает за молодость кожи, синтезирует коллаген, благодаря чему происходит укрепление волос и ногтей, отмечает телеканал «360». Также его стоит принимать людям с аллергией на холод. Найти его можно в растительных маслах: льняном, тминном и оливковом.

В сентябре специалист по детоксикационному питанию, нутрициолог Юлия Савельва рассказала, что симптомами недостатка в организме витамина D могут быть простуды, перепады настроения, потеря аппетита, мышечные боли и судороги. Он содержится в печени трески, жирных сортах рыбы, молочных продуктах и яичных желтках.

В феврале 2022 года биофизик Андрей Ломоносов в беседе с RT предупредил, что превышение рекомендованной суточной дозировки витамина С может грозить серьезными последствиями для здоровья — в первую очередь для тех людей, которые предрасположены к мочекаменной болезни. Кроме того, передозировка витамина С также чревата развитием изжоги и другими нарушениями работы ЖКТ, сообщает телеканал «Звезда».