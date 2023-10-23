Минобороны показало работу армейского спецназа ЦВО в зоне спецоперации

Армейский спецназ Центрального военного округа (ЦВО) прибыл в зону спецоперации для проведения рейдов и диверсий на линии соприкосновения. Минобороны 23 октября, накануне профессионального праздника — Дня частей и соединений специального назначения — показало, как они выполняют боевую работу.

На видео группа специального назначения ЦВО прибывает в район боевых действий и скрытно уходит в лесополосу для проведения рейдов и диверсий на линии соприкосновения с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ближе всех к передовой работает снайперская пара, ведущая разведку огневых точек, снайперских лежек и площадок взлета беспилотников.

«Задачи выполняем различные: разведку, нанесение артпоражения противнику. Сейчас занимаемся обороной, ведем воздушную разведку, поражаем противника минометами, артиллерией, АГС, ПТУР, РПГ, стрелковым оружием. У нас были случаи, когда противник знал, кто перед ними, но они не вступали в бой, боялись. Они, как правило, бегут. На стороне противника очень много поляков встречали, афроамериканцев наблюдали», — рассказал заместитель командира роты специального назначения с позывным Скала.

Порой снайперам приходится работать на расстоянии до 250 м от противника, что существенно повышает эффективность выполнения поставленных задач. В том числе таких, как срывы ротаций подразделений украинских националистов на передовой.

Также в составе бригады армейского спецназа ЦВО активно применяются дроны-разведчики и дроны-камикадзе. Группы беспилотных летательных аппаратов одними из первых выходят в район выполнения задач, разведывая местность, сопровождая штурмовые группы, уничтожая технику и опорные пункты противника.

Сапер-разведчик с позывным Гризли напомнил, что 24 октября с 1950 года отмечается праздник, установленный согласно директиве маршала Александра Василевского о создании отдельных частей специального назначения на базе разведдиверсионных рот.

«Этот праздник отмечается с гордостью. Мы на работе и отметить, как гражданские, его не можем. Поэтому просто находимся в хорошем настроении. Поздравляю всех с праздником, всех причастных, кто служил и отмечает этот день», — сказал боец.

День частей и соединений специального назначения был установлен 31 мая 2006 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

1 октября военкор «Известий» Даниил Левин показал, как российский спецназ обнаружил схрон с оружием в одном из населенных пунктов в районе проведения спецоперации. Это произошло в тыловом районе под Мариуполем.

23 сентября разведчики Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера (Вооруженных сил Германии). По словам командира разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда, танк был уничтожен при помощи ПТУРа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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