День спецназа: «Разговоры о важном» 23 октября

Во всех школах страны каждый понедельник проходят занятия «Разговоры о важном». Выбор темы связан с ключевыми аспектами жизни человека в России. 23 октября разговор будет посвящен Дню спецназа. Детям расскажут об истории праздника и особенностях работы подразделения специального назначения. Когда отмечают День спецназа и какие виды сил особого назначения существуют в России — в материале «Известий».

Разговоры о важном 23 октября: тема, суть урока

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября с 2006 года. Памятную дату по указу президента России Владимира Путина установили в годовщину создания войск спецназначения: 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных таких подразделений.

Цель урока состоит в том, чтобы познакомить школьников с подразделениями специального назначения и рассказать историю их становления. День спецназа способствует формированию чувства патриотизма и уважение к бойцам отрядов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Муниципальный депутат двух созывов, общественный деятель и бывший помощник командира спецназа Елена Романенко рассказывает, что 23 октября бойцы специального подразделения получают награды. Семьи разделяют непростую службу со своими мужьями и отцами, которые с достоинством выполняют работу. Военные дают показательные выступления, демонстрируют навыки и уровень подготовки.

На уроке детям поведают о видах спецназа и о том, как попадают в самые элитные войска. Требования отбора в подразделения отличаются в зависимости от ведомства. Наиболее высокие шансы попасть в Росграврдию и ФСИН России. По словам эксперта, сложнее всего оказаться в спецназе силовых структур ФСБ и ГРУ.

День спецназа — программа классного часа

Программа внеурочного занятия «Разговоры о важном» будет различаться в зависимости от класса.

Детям 1-2 классов расскажут общую информацию в развлекательном формате. Школьники смогут принять участие в интерактивной игре, посмотреть образовательное видео и выполнить интерактивные задания.

Для 3-4 классов подготовлена более серьезная программа, включающая как вводную информацию, так и переход к более серьезному разговору. Детям будет предложено подготовить собственное сообщение, порассуждать о роли силовых войск для государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Обучающиеся 5-7 и 8-9 классов смогут увидеть небольшие фрагменты обучения отрядов спецназа. Документальное видео расскажет о навыках и знаниях, которыми должен обладать каждый профессиональный боец. Дети узнают подобности о видах войск специального назначения.

Для выпускных классов подготовлена особая программа. Задача педагога 10-11 классов рассмотреть моменты исторического влияния спецназа, от начала формирования до наших дней. На занятии также будет рассказ о самых сильных подразделениях специального назначения мира.

Спецназ: кто это, какие войска

Спецназ считается элитой армии и ориентирован на выполнение сложных и ответственных задач. Подразделение не велико по численности, бойцы отличаются быстротой и согласованностью действий. В настоящий момент спецназ есть во всех силовых ведомствах страны — каждое из подразделений имеет свою профессиональную дату. Особо выделяются подразделения Россгвардии и Вооруженных сил РФ.

День спецназа отмечается ежегодно 24 октября и является одним из основных профессиональных праздников ВС. Росгвардейцы отмечают День спецназа 30 сентября.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В пределах своей страны спецназ борется с террористической деятельностью, включая уничтожение террористов и освобождение заложников. Главной задачей является обеспечение безопасности общества и охрана особо важных лиц.

В военное время силы спецназа могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника.

Самым смертоносным и эффективным отрядом считаются «Черные аисты» из Пакистана. По слухам, первым представителем этого отряда был Усама бен Ладен. Роль пакистанского спецназа до сих пор не ясна, однако уверяют что они работают только в мирных целях.

Второе место в мировом рейтинге получает отряд Испании Unidad de Operaciones Especiales. Изначально группировка представляла собой добровольное объединение, однако вскоре она получила статус настоящей грозной силы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Русский отряд «Альфа» является одним из самых известных отрядов подобного рода и занимает третью строчку рейтинга. Подразделение было создано еще КГБ в 1974 году.

История войск специального назначения

Впервые специальные подразделения образовались в начале XX века. История связана с различными военными конфликтами, ядерной угрозой, терроризмом, технологическим развитием военной техники.

В годы Гражданской войны «Красная армия» создала разведывательное управление, чьей задачей стала добыча стратегических данных о планах противника. Сотрудниками направления могли стать только самые сильные и выносливые бойцы, идейные революционеры. Однако тогда подразделение не имело профессиональной амуниции, которая в наше время является важной составляющей спецназа мира.

Фото: РИА Новости Вручение знамени части особого назначения, 1919 год

Части особого назначения (ЧОН) были сформированы в 1919 году по постановлению ЦК РКП(б). Данная организация стала прообразом современного спецназа. Участники ЧОН боролись с контрреволюционерами. Организация просуществовалиа недолго, ее упразднили в ходе многочисленных военных реформ. Постепенно в пограничных советских войсках началось создание воинских частей для диверсионных и разведывательных действий в тылу врага. Большую часть участников составляли инженеры-саперы. Однако тогда молодая советская власть имела иные цели, поэтому эксперимент с созданием особой спецслужбы так и остался на стадии малого проектирования.

Положение вещей изменила Великая Отечественная война, тогда была острая потребность в спецназе. Советское подразделение специального назначения в ВОВ представляло собой штурмовые отряды. Важную роль войска сыграли во время нападения немцев на Сталинград.

Следующий этап российского спецназа начинается в 50-х года прошлого века. Воинские части специального назначения появились в составе Главного разведывательного управления (ГРУ). Организация рот спецназа преследовала цель остановить угрозу ядерной войны. Подразделение имело строгие правила отбора, туда входили только самые сильные и выносливые бойцы. Отряд «Альфа» сформировался в 1974 году для борьбы с терроризмом и выполнения специальных операций. Сотрудники боролись с противниками как на территории СССР, так и за рубежом. В ходе операций бойцы проявляли настоящий героизм и отвагу.

Боец спецназа «Ахмат» на позиции кременновского участка фронта в Донбассе Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

МВД, ФСБ, ГРУ, СВР, ВМФ, Росгвардия — виды спецназа в России

В России существуют несколько подразделений спецназа, которые относятся к разным силовым ведомствам. Елена Романенко уточняет, что спектр задач зависит от того, к какому ведомству относится отряд.

Подразделения «Альфа» и «Вымпел» находятся в управлении ЦСН ФСБ России. Элитное подразделение «Альфа» призвано выполнять антитеррористические задачи в условиях страны, однако функции спецназа значительно шире. В то же время «Вымпел» является диверсионным специальным подразделением России для внешнего использования. Повышенной воинской подготовкой обладает спецназ ГРУ. Бойцы этого отряда способны выполнять как особо сложные операции, так и стандартные общевойсковые задачи. На вооружении ГРУ находится стандартное оружие ВС России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В состав МВД РФ входит Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Подразделение борется с организованной преступностью. Кроме того, МВД включает и Отряд милиции особого назначения (ОМОН) и «Витязь».

Как попасть в спецназ

Отбор в спецназ довольно строгий, только единицы проходят все испытания. Места в отряде получают самые сильные и выносливые молодые люди. Кандидат должен обладать хорошей физической подготовкой, иметь крепкое здоровье и быть готовым к выполнению ответственных заданий. Морально-психологический тест является наиболее сложным при отборе.

Испытание в отряд «Витязь» включает беспрерывный бег в течение 12 минут и комплексный силовой тест, который состоит из четырех сложных упражнений. Физический тест проверяет скоростные качества кандидата, гибкость, ловкость и смелось. На каждом этапе отбора кандидат должен показать наивысшие показатели.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Факты и мифы о спецназе

Большая часть деятельности специальных подразделений засекречена. В связи с этим мифы о легенды об их работе с годами только растут и стали основой для многих кинолент.

Самый распространенный миф о спецназе — что военные освобождают только заложников. В действительности работа в подразделении специального назначения не исключает этого, однако бойцы принимают участие во множестве различных операций.

Другой миф связан с «суровой» подготовкой работников спецназа. Новобранцев готовят опытные специалисты, которые не допускают критических перегрузок. Сложность отбора заключается в повышенной конкуренции.

Всероссийские испытания на право ношения крапового берета среди сотрудников ФСИН Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Третья легенда гласит, что сотрудники спецназа — мастера рукопашного боя. Однако главный упор при подготовке бойцов делается на использование стрелкового оружия.

По страдиции в этот день, 23 октября, награждают отличившихся сотрудников. Профессиональный праздник они нередко отмечают на закрытых базах и военных частях, где дислоцируется спецназ.

В некоторых городах России (Калининград, подмосковные Химки) есть памятники бойцам спецназа, к которым в праздничный день несут цветы.