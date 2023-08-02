«Это наши семьи, и их дети — это наши дети»
Чиновники на всех уровнях власти должны относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим собственным и делать это «по зову сердца», а не по приказу, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле 2 августа. Президент поблагодарил отмеченных госнаградами за труд, самоотверженность и верность Отечеству. В этот же день он провел совещание с членами правительства, на котором обсудил обновление библиотечных фондов в новых регионах, а также расширение инвестиций и торговли со странами Африки.
Как к своим
На церемонию в Екатерининском зале Кремля прибыло около 40 человек. В частности, собрались военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач во время СВО. Среди награжденных — капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Обоим посмертно присвоены звания Героя России. Медали были переданы вдовам — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, которая вышла за наградой с дочкой и сыном. Вручив их, Владимир Путин недолго, но побеседовал с каждой из женщин, пока их фотографировали.
Все российские чиновники должны не по указу сверху, а по собственной инициативе заботиться о родственниках погибших участников СВО, заметил Владимир Путин.
— Хочу, чтобы меня здесь, из этого торжественного зала Кремля, услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи, и их дети — наши дети. Относиться нужно именно так и таким образом — не потому что кто-то это где-то прописал или приказал, а по зову сердца, — сказал президент.
Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
Присутствовавшие бойцы пообещали продолжить преданно служить России, несмотря на все сложности.
— Предки нам завещали любить Россию, и мы этот завет свято блюдем. Казаки, как и в прежние времена, не могут хорониться по станицам, зная о том, что Родина в опасности. «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах» — так говорили наши деды. И мы твердо стоим на своих позициях и беспощадно бьем врага, — заявил командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, получивший звание Героя России.
Его подразделение участвовало в том числе в обороне флангов Артёмовска. В беседе с «Известиями» он признался, что испытывает гордость за своих сослуживцев.
— Казачество никогда не прекращало свою работу, это великая сила в России. Слава Богу, сейчас она поднялась на новый уровень и показала свою значимость. Казаки геройски сражаются на всех направлениях военной операции, — заявил он.
В своем выступлении Владимир Путин поблагодарил отмеченных госнаградами за труд, самоотверженность и верность Отечеству.
Владимир Путин и командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
— Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны, — заявил президент.
Помимо военных, на торжественную церемонию приехали те, кто добился выдающихся результатов в области образования, здравоохранения и культуры, сельского хозяйства и промышленности. В частности, среди них — артист Владимир Винокур, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Кроме того, орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова. Также президент вручил орден Почета матери главы Чечни Аймани Кадыровой, которая возглавляет Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.
Среди награжденных были и представители церкви. Митрополит Евгений (в миру Алексей Кульберг), получивший орден Дружбы, рассказал, что прихожане активно поддерживают президента. По его словам, каждая вторая записка о молитвенном поминовении живущих на земле, которую передают верующие в храмы Екатеринбурга, содержит имя Владимира Путина. Это свидетельствует о том, что служение главы государства «глубоко отпечаталось в сердцах современников», уверен он.
Владимир Путин и врач общества с ограниченной ответственностью «Нейрохирургический центр им. профессора Г.С. Тиглиева «Новые технологии»» Елена Шевченко, награжденная орденом Пирогова
Врач нейрохирургического центра имени профессора Г.С. Тиглиева «Новые технологии» Елена Шевченко после вручения ей ордена Пирогова заметила, что Россия всегда нуждается в том, чтобы ее любили и защищали. С этим словами согласился Владимир Путин, вновь поблагодарив военных, которые оберегают страну.
Сохранение культуры
В этот же день на совещании с членами правительства ключевой также стала тема защиты интересов РФ, в том числе общероссийского культурного пространства в новых регионах. Несмотря на попытки Киева уничтожить всё российское, у этой политики не было успехов.
— Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, — заявил президент.
Сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует свыше тысячи публичных и 1,3 тыс. школьных библиотек, сообщил он. Однако в них в основном хранятся книги, изданные еще в советское время. Владимир Путин призвал обновить библиотечные фонды отечественной и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы.
Владимир Путин во время совещания с членами правительства
— В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров, — сказал глава государства, призвав максимально оперативно обеспечить библиотеки в новых регионах всем необходимым.
Перед учебным годом ожидаются нововведения во всех регионах. С 1 сентября уже начнут применяться новые учебники по истории для 11-го класса, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Они были подготовлены в кратчайшие сроки под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского. Владимир Путин поинтересовался, успеют ли их напечатать в срок. Министр ответил, что для этого делается всё необходимое.
Африканское направление
На совещании также обсуждалось расширение сотрудничества с африканскими странами на фоне прошедшего недавно в Петербурге саммита. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что властям предстоит развивать механизмы вложений в континент. Для этого правительство уже направило президенту предложение о создании специального инвестиционного фонда по Африке.
Сейчас уже заключены шесть межгосударственных соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений со странами континента, сообщил глава Минэка. Речь идет об Анголе, Египте, Зимбабве, Ливии, Экваториальной Гвинее и ЮАР. Кроме того, Максим Решетников пообещал ускорить работу по избежанию двойного налогообложения.
Также готовятся соглашения о зоне свободной торговли России с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, добавил Владимир Путин, заметив, что это всё Северная Африка. Он призвал не упустить и другие регионы континента. «Нам надо реально трансформировать уровень политического доверия [между странами Африки и РФ] в экономическое сотрудничество», — подчеркнул Владимир Путин.