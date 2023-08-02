«Это наши семьи, и их дети — это наши дети»

Чиновники на всех уровнях власти должны относиться к семьям погибших участников специальной военной операции как к своим собственным и делать это «по зову сердца», а не по приказу, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле 2 августа. Президент поблагодарил отмеченных госнаградами за труд, самоотверженность и верность Отечеству. В этот же день он провел совещание с членами правительства, на котором обсудил обновление библиотечных фондов в новых регионах, а также расширение инвестиций и торговли со странами Африки .

Как к своим

На церемонию в Екатерининском зале Кремля прибыло около 40 человек. В частности, собрались военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач во время СВО. Среди награжденных — капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов. Обоим посмертно присвоены звания Героя России . Медали были переданы вдовам — Альбине Воробьевой и Ангелине Ивановой, которая вышла за наградой с дочкой и сыном. Вручив их, Владимир Путин недолго, но побеседовал с каждой из женщин, пока их фотографировали.

Все российские чиновники должны не по указу сверху, а по собственной инициативе заботиться о родственниках погибших участников СВО, заметил Владимир Путин.

— Хочу, чтобы меня здесь, из этого торжественного зала Кремля, услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи, и их дети — наши дети. Относиться нужно именно так и таким образом — не потому что кто-то это где-то прописал или приказал, а по зову сердца , — сказал президент.

Владимир Путин на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Присутствовавшие бойцы пообещали продолжить преданно служить России, несмотря на все сложности.

— Предки нам завещали любить Россию, и мы этот завет свято блюдем . Казаки, как и в прежние времена, не могут хорониться по станицам, зная о том, что Родина в опасности. «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах» — так говорили наши деды. И мы твердо стоим на своих позициях и беспощадно бьем врага , — заявил командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, получивший звание Героя России.

Его подразделение участвовало в том числе в обороне флангов Артёмовска. В беседе с «Известиями» он признался, что испытывает гордость за своих сослуживцев.

— Казачество никогда не прекращало свою работу, это великая сила в России. Слава Богу, сейчас она поднялась на новый уровень и показала свою значимость. Казаки геройски сражаются на всех направлениях военной операции , — заявил он.

В своем выступлении Владимир Путин поблагодарил отмеченных госнаградами за труд, самоотверженность и верность Отечеству.

Владимир Путин и командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олег Ликонцев, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков , продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны, — заявил президент.

Помимо военных, на торжественную церемонию приехали те, кто добился выдающихся результатов в области образования, здравоохранения и культуры, сельского хозяйства и промышленности . В частности, среди них — артист Владимир Винокур, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Кроме того, орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова. Также президент вручил орден Почета матери главы Чечни Аймани Кадыровой, которая возглавляет Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Среди награжденных были и представители церкви. Митрополит Евгений (в миру Алексей Кульберг), получивший орден Дружбы, рассказал, что прихожане активно поддерживают президента. По его словам, каждая вторая записка о молитвенном поминовении живущих на земле , которую передают верующие в храмы Екатеринбурга, содержит имя Владимира Путина. Это свидетельствует о том, что служение главы государства «глубоко отпечаталось в сердцах современников» , уверен он.

Владимир Путин и врач общества с ограниченной ответственностью «Нейрохирургический центр им. профессора Г.С. Тиглиева «Новые технологии»» Елена Шевченко, награжденная орденом Пирогова Фото: ТАСС/Алексей Майшев

Врач нейрохирургического центра имени профессора Г.С. Тиглиева «Новые технологии» Елена Шевченко после вручения ей ордена Пирогова заметила, что Россия всегда нуждается в том, чтобы ее любили и защищали. С этим словами согласился Владимир Путин, вновь поблагодарив военных, которые оберегают страну.

Сохранение культуры

В этот же день на совещании с членами правительства ключевой также стала тема защиты интересов РФ, в том числе общероссийского культурного пространства в новых регионах . Несмотря на попытки Киева уничтожить всё российское, у этой политики не было успехов.

— Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, — заявил президент.

Сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует свыше тысячи публичных и 1,3 тыс. школьных библиотек , сообщил он. Однако в них в основном хранятся книги, изданные еще в советское время. Владимир Путин призвал обновить библиотечные фонды отечественной и зарубежной литературой , включая произведения школьной программы.

Владимир Путин во время совещания с членами правительства Фото: ТАСС/Александр Казаков

— В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров, — сказал глава государства, призвав максимально оперативно обеспечить библиотеки в новых регионах всем необходимым.

Перед учебным годом ожидаются нововведения во всех регионах. С 1 сентября уже начнут применяться новые учебники по истории для 11-го класса , сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Они были подготовлены в кратчайшие сроки под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова, историка Александра Чубарьяна и помощника президента Владимира Мединского. Владимир Путин поинтересовался, успеют ли их напечатать в срок. Министр ответил, что для этого делается всё необходимое.

Африканское направление

На совещании также обсуждалось расширение сотрудничества с африканскими странами на фоне прошедшего недавно в Петербурге саммита. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что властям предстоит развивать механизмы вложений в континент . Для этого правительство уже направило президенту предложение о создании специального инвестиционного фонда по Африке.

Сейчас уже заключены шесть межгосударственных соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений со странами континента , сообщил глава Минэка. Речь идет об Анголе, Египте, Зимбабве, Ливии, Экваториальной Гвинее и ЮАР. Кроме того, Максим Решетников пообещал ускорить работу по избежанию двойного налогообложения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков