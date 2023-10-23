В Баварии объяснили бесполезность танков Abrams для Украины
Вторая часть американской поставки танков Abrams прибыла на Украину. Однако эксперты говорят, что уже слишком поздно для перемен на поле боя, указывая на ряд характеристик боевой машины, с которыми невозможно ее использовать в украинской кампании, пишет 22 октября портал баварской газеты Münchner Merkur.
«Он намного тяжелее своего российского аналога и моделей советской эпохи, которые ранее использовала Украина. Однако он очень хорошо бронирован. В то же время украинские военные должны обеспечить танку возможность пересекать мосты при развертывании. Хотя Abrams слишком тяжел для многих мостов. Кроме того, у танка очень высокая потребность в топливе по сравнению с другими моделями. Обеспечение его постоянного запаса в бою может стать проблемой», — говорится в материале.
Портал сообщает, что некоторые западные эксперты и украинские чиновники полагают, что объемы, сроки и сложная логистика в настоящее время не позволяют добиться того эффекта, который Abrams могли бы оказать для Украины.
Военные утверждают, что должно пройти некоторое время, прежде чем Abrams можно будет отправить в бой. Украина должна сначала создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей к ним, обеспечить достаточное количество заправщиков для украинских солдат, управляющих этими танками, пишет Merkur.
«Вторая часть поставок из США приходится на момент, когда сезон грязи на Украине и суровые зимние условия на фронте дают о себе знать. Тяжелый танк Abrams будет иметь ограниченную маневренность на местности, считают эксперты. Поэтому ему, вероятно, понадобятся бронированные эвакуационные машины, чтобы вытаскивать из грязи. Опасное предприятие под огнем противника», — напомнил портал.
17 октября представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил об отправке Украине всех обещанных танков M1A1 Abrams. Он уточнил, что Вашингтон передал всю 31 единицу боевых машин.
В начале октября сообщалось, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации. Как отметил американский экс-морпех Мэтью Хо в конце сентября, Пентагон передает Украине устаревшие боевые машины, потому что современные российские силы легко смогут перехватить поставляемую технику, а американское руководство не хочет, чтобы новые танки попали в руки ВС РФ.
Также в сентябре экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.
В конце сентября российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.