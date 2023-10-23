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В Баварии объяснили бесполезность танков Abrams для Украины

Merkur: Abrams оказались неподходящими для ведения боя на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
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Вторая часть американской поставки танков Abrams прибыла на Украину. Однако эксперты говорят, что уже слишком поздно для перемен на поле боя, указывая на ряд характеристик боевой машины, с которыми невозможно ее использовать в украинской кампании, пишет 22 октября портал баварской газеты Münchner Merkur.

«Он намного тяжелее своего российского аналога и моделей советской эпохи, которые ранее использовала Украина. Однако он очень хорошо бронирован. В то же время украинские военные должны обеспечить танку возможность пересекать мосты при развертывании. Хотя Abrams слишком тяжел для многих мостов. Кроме того, у танка очень высокая потребность в топливе по сравнению с другими моделями. Обеспечение его постоянного запаса в бою может стать проблемой», — говорится в материале.

Портал сообщает, что некоторые западные эксперты и украинские чиновники полагают, что объемы, сроки и сложная логистика в настоящее время не позволяют добиться того эффекта, который Abrams могли бы оказать для Украины.

Военные утверждают, что должно пройти некоторое время, прежде чем Abrams можно будет отправить в бой. Украина должна сначала создать новые линии поставок боеприпасов и запасных частей к ним, обеспечить достаточное количество заправщиков для украинских солдат, управляющих этими танками, пишет Merkur.

«Вторая часть поставок из США приходится на момент, когда сезон грязи на Украине и суровые зимние условия на фронте дают о себе знать. Тяжелый танк Abrams будет иметь ограниченную маневренность на местности, считают эксперты. Поэтому ему, вероятно, понадобятся бронированные эвакуационные машины, чтобы вытаскивать из грязи. Опасное предприятие под огнем противника», — напомнил портал.

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17 октября представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил об отправке Украине всех обещанных танков M1A1 Abrams. Он уточнил, что Вашингтон передал всю 31 единицу боевых машин.

В начале октября сообщалось, что США поставили на Украину танки Abrams устаревшей комплектации. Как отметил американский экс-морпех Мэтью Хо в конце сентября, Пентагон передает Украине устаревшие боевые машины, потому что современные российские силы легко смогут перехватить поставляемую технику, а американское руководство не хочет, чтобы новые танки попали в руки ВС РФ.

Также в сентябре экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

В конце сентября российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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