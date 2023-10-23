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Работодатели и работники назвали важные материальные методы мотивации

36% работников готовы отказаться от детских новогодних подарков, входящих в соцпакет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Наиболее важными для себя материальными методами мотивации опрошенные специалисты в России называют белую заработную плату (67%), ее ежегодную индексацию (65%), наличие бонусной схемы, зависящей от показателей (49%), социальный пакет (48%), своевременную выплату зарплаты (40%) и возможность брать дополнительные проекты в рамках компании для дополнительного дохода (13%). Об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании Get experts, с которым ознакомились «Известия» 23 октября.

Как отметили эксперты, о том, что материальная мотивация не важна, сказали только 2% респондентов. При этом из всех опрошенных полностью удовлетворены имеющимися в их компаниях программами мотивации 15% профессионалов, в целом удовлетворены 52%, не удовлетворены 33%.

Среди основных причин неудовлетворенности названы отсутствие ежегодной индексации зарплаты (по мнению 44% участников исследования), отсутствие бонусной схемы или непрозрачная бонусная схема (37%), отсутствие привязки размера оплаты труда к результатам работы специалиста или подразделения (36%) и отсутствие либо нерелевантность социального пакета (29%).

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Кроме того, только 36% сотрудников заявили, что их доход в этом году не изменился, в то время как 14% стали зарабатывать меньше, а у 50% зарплаты выросли за счет индексации (51%), смены места работы (32%) или карьерного роста внутри компании (17%).

Также 11% работников полностью удовлетворены своим соцпакетом, в целом удовлетворены 52%, не удовлетворены 37%. Причины неудовлетворенности — отсутствие расширенного (36%) или обычного (26%) медицинского страхования, отсутствие льготной ипотеки, доплаты по больничным листам и компенсации йоги, фитнеса и бассейна (по 24%).

«Среди опций социального пакета, от которых работники готовы отказаться, — детские новогодние подарки и билеты на елки (36%), скидки на продукты и услуги компании (21%), оплата путевок в санатории и дома отдыха (20%), расширенная медицинская страховка для выезда за границу (19%) и негосударственное пенсионное страхование (19%)», — рассказали аналитики.

Больше чем у половины (73%) опрошенных сотрудников объем социального пакета в 2023-м не изменился, у 19% респондентов он уменьшился, а у 8% увеличился.

В исследовании рекрутинговой компании также говорится о том, что 26% работодателей сообщили о сокращении бюджета, выделяемого на программы мотивации сотрудников, в 2023 году: 11% оптимизировали расходы на программы и материальной и нематериальной мотивации, 9% — только на материальную мотивацию и 6% — только на нематериальную мотивацию. При этом самыми важными факторами материальной мотивации в компаниях считают белую заработную плату (57%), ее своевременную выплату (43%), социальный пакет (41%), бонусную схему, зависящую от показателей (38%), ежегодную индексацию зарплаты (33%) и возможность брать дополнительные проекты в рамках компании (8%). Кроме того, 15% работодателей считают значимыми все эти факторы.

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Директор практик рекрутинговой компании Get experts Анна Михеева уточнила, что, согласно анализу экспертов, медицинская страховка всегда стоит на первом месте у профессионалов в блоке материальной мотивации.

«В этом году в списке также появилась расширенная медицинская страховка. Скорее всего, запрос на расширение медстраховки связан с тем, что некоторые компании сократили объем услуг. У страховых появилась франшиза, которую теперь должен покрывать сотрудник», — уточнила она.

При этом потребность в компенсации спорта и затрат на дополнительное образование стала ниже, так как работники тратили много сил и времени на адаптацию к новым реалиям, что повысило загруженность, привело к переработкам, поэтому времени на спорт у сотрудников не было, добавила она.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в тех компаниях, которые из международных стали российскими, соцпакет уменьшился.

Ранее, 9 марта, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский рассказал «Известиям», что саморазвитие и общение с семьей помогут предотвратить выгорание на работе. Он объяснил, что выгорание — следствие стресса из-за постоянной занятости и обилия профессиональных задач в условиях дедлайнов.

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