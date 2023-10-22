В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины

В Лужском районе Ленинградской области 65-летняя женщина, которая 14 октября пропала в лесу, была найдена мертвой. Об этом 22 октября сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.

«21 октября добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обнаружили тело женщины. Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области», — говорится в заявлении.

Предполагается, что женщина могла встретить медведя. Как сообщали жители Лужского района в соцсетях, она якобы звонила из леса и говорила, что убегает от медведя.

Ранее, 17 сентября, в Архангельской области 13-летний мальчик потерялся в лесу. Он был найден живым на следующий день в полутора километрах от поселка Тайга. Поиски ребенка были организованы с земли и с воздуха, задействованы беспилотники и кинологи, а также полиция.