Пропавший подросток найден в лесу Архангельской области

В Архангельской области в полутора километрах от поселка Тайга в лесу найден подросток, потерявшийся 17 сентября. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило МЧС России.

13-летний мальчик был обнаружен в удовлетворительном состоянии.

Поиски были организованы с земли и с воздуха, задействованы беспилотники и кинологи, а также полиция.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что в Архангельской области собиравший грибы 13-летний подросток потерялся в лесу без средств связи.

В тот же день в тайге в Кемеровской области был найден труп 15-летнего подростка, потерявшегося в лесу. Вместе еще с двумя 13-летними юношами он ушел в лес за шишками в Тисульском муниципальном округе и исчез.