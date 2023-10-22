В Москве пошел снег

Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами из Москвы, где в воскресенье, 22 октября, пошел снег.

Жители публикуют видео из разных районов столицы. Видно, что где-то осадки сильнее.

Как прогнозировали синоптики, в воскресенье жителей столичного региона ожидает облачная погода, местами по области небольшие осадки и до +4 градусов.

Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, заморозки наблюдались повсеместно в столичном регионе. В Москве минимальная температура воздуха составила на ВДНХ –1,6 градуса. При этом в ближайшую ночь заморозков не ожидается, напротив, потеплеет до +2...+5, но с дождями.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объявил, что в Московской области со среды будет фиксироваться температура, типичная для метеорологической зимы. Синоптик также порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю.