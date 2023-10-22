Синоптики спрогнозировали небольшие осадки в столичном регионе 22 октября

Облачно, местами по области небольшие осадки и до +4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 22 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +2…+4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3, местами возможен сильный дождь.

В Московской области днем ожидается 0…+5 градусов, ночью похолодает до 0.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 21 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в западных регионах России наступил сезон предзимья, который может растянуться до середины декабря. Он отметил, что в такие периоды погода изменчивая: часто бывают оттепель или заметные морозы.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объявил, что в Московской области со среды будет фиксироваться температура, типичная для метеорологической зимы. Синоптик также порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю.

Перед этим, 20 октября, синоптики посоветовали водителям не ездить по Москве на летней резине из-за прогнозируемых дождя и мокрого снега в сочетании с холодной погодой. Эксперты предупредили о риске образования гололеда.