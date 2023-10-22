В МИД РФ заявили об увеличении числа выданных европейцам туристических виз на 57%

За последние девять месяцев этого года Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022-м. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявил в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

«С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тыс. виз всех категорий, в том числе 141 тыс. туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на 10%, при этом выдача туристических виз возросла на 57%», — передает его слова агентство.

Климов отметил, что приведенные данные пока что далеки от показателей за 2019 год. Тогда европейцам было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн — туристические.

Ранее, 3 октября, в МИДе отказались от упрощения анкеты на электронную визу в Россию в целях безопасности. Сейчас анкета для иностранного гражданина содержит более 50 вопросов, включая сведения о всех местах учебы заявителя с адресами, военной подготовке, ссылки на соцсети и т. д.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, включая Европу, для туристических, деловых и иных визитов. За первый месяц иностранные граждане оформили 31 тыс. таких документов, около 14 тыс. человек ими уже воспользовались, сообщили в МИД. Отказы получили 24 иностранца — 0,08% от всех заявителей.

Ранее, в мае, в ФСБ сообщили, что в России наблюдается рост числа иностранных туристов. За I квартал текущего года их количество увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Например, граждане Польши стали ездить в Россию чаще на 69%, жители Литвы — на 42,5%, а Латвии — на 31,7%. Зачастили в РФ финны и эстонцы.

До этого, в конце февраля, глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых могут рассчитывать на получение российской туристической визы на основании бронирования в отеле. В том же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.