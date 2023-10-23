Немудрая София: почему Болгария рассорилась с Сербией и Венгрией

Между Сербией и Венгрией с одной стороны и Болгарией с другой разразился газовый скандал. София ввела дополнительный налог на транзит российского газа, что вызвало возмущение Будапешта и Белграда, пообещавших не оставить такое решение без ответа. Болгарские СМИ уверены, что больнее всего эта пошлина ударит по Сербии, в которой в декабре пройдут внеочередные всеобщие выборы. Подробности — в материале «Известий».

Причина ссоры

«Решение Болгарии о пошлине за транзи т газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии. Эта новая болгарская мера угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Сербии. Евросоюз не применяет санкций против поставок природного газа из России, поэтому аргумент болгарск ого премьера на этот счет совершенно неверен», — говорится в совместном заявлении министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера и министра финансов Сербии Синиши Мали, опубликованном на сайте венгерского МИДа.

Такое решение «противоречит европейской солидарности, так как ставит под угрозу энергобезопасность страны — члена ЕС и страны — кандидата в члены Евросоюза». «Сербия и Венгрия согласуют свои действия и не оставят без ответа это враждебное болгарское решение», — сообщается в документе.

13 октября Болгария ввела дополнительную таксу в размере 20 левов (€10) на каждый мегаватт-час ( 1 МВт·ч равен примерно 95 кубометрам газа) транзита российского газа, поступающего по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям в Сербию, а затем Венгрию.

Как заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, Будапешт и Белград получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (€50 за мегаватт-час), хотя обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа.

Издание «Euractiv България» сообщает, что этот сбор принесет Софии почти 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд).

Сама Болгария не закупает российский газ для собственных нужд. В прошлом году «Газпром» остановил поставки после того, как София отказалась оплачивать их в рублях и переключилась на альтернативных поставщиков, в том числе Турцию. Однако российский газ идет через Болгарию в Австрию, Венгрию, Северную Македонию и Сербию.

В публикации «Euractiv България» отмечается, что от этого налога больше всего пострадает Сербия. Сербский посол в Болгарии Желко Йович заявил, что София не вела с Белградом никаких переговоров о дополнительном сборе на транзитный российский газ, и «дополнительное финансовое бремя повлияет на социально-экономическую ситуацию с точки зрения общей энергетической безопасности в Сербии и регионе в целом».

«Для государства — члена ЕС неприемлемо создание угрозы поставкам газа другому члену ЕС, это противоречит европейской солидарности», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, Будапешт получил заверения от российского правительства и компании «Газпром» о том, что, несмотря на решение Софии, поставки газа в страну продолжатся в полном объеме «в соответствии с долгосрочными контрактами».

Захотели похвалы

Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как стремление Болгарии компенсировать свои собственные недополученные средства. Энергетический кризис серьезно сказался на возможностях развития страны, в этом регионе зашкаливает инфляция, достигая 17%, существуют проблемы безработицы, закрываются предприятия и производства, пояснила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Политолог отметила, что происходит сокращение бюджета также из-за того, что российские туристы не приезжают в Болгарию.

— София начала думать, за счет чего она может получить хоть какие-то доходы, — отметила эксперт.

Она добавила, что Болгария — одна из первых стран, которая послушно выполнила все требования США и отказалась торговать за рубли. Даже политический кризис в Болгарии был связан с антироссийскими санкциями, подчеркнула Еремина. Венгрия получила исключение из правил, согласно которому она может закупать энергоносители из РФ.

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По мнению собеседницы, София, видя всё это, хочет хоть где-то и хоть как-то заработать.

— В частности, на претензиях к Будапешту. Ведь считается, что Венгрию можно критиковать из-за того, что премьер-министр Виктор Орбан ведет себя слишком независимо. Так что хочется его немного приструнить. Болгары, видимо, претендуют на то, чтобы их похвалили, — резюмировала аналитик.

Политический кризис в Болгарии

Профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина считает, что сложившаяся ситуация связана с постоянным внутриполитическим кризисом в самой Болгарии, продолжающимся на протяжении последних нескольких лет.

— На очередных досрочных выборах, которые прошли весной этого года, из-за неспособности сформировать новый кабинет было решено, что премьер-министр Болгарии будет меняться в течение полутора лет на ротационной основе раз в несколько месяцев, — полагает специалист.

По ее мнению, де-факто такое решение означает, что в Софии введено квази-внешнее управление.

Сварка труб во время строительства газопровода между Болгарией и Сербией, февраль 2023 года Фото: ТАСС/EPA/VASSIL DONEV

— Потому что при такой глубине внутриполитического кризиса в Болгарии решение, которое было принято при посредничестве Европейского союза, фактически влечет за собой то, что ЕС будет гораздо серьезнее регулировать внутреннюю жизнь и принимаемые управленческие решения в самой Болгарии, — пояснила балканист.

Она добавила, что одной из значительных те м, которые вызывают внутриполитический кризис в Болгарии в последние годы, была тема отношений с Россией, энергетического присутствия РФ в Болгарии, перспектив развития отношений в этой сфере и в принципе взаимодействия с Москвой. На протяжении последних 1 0 лет, начиная с того момента, когда Болгария вышла из проекта «Южный поток», вся газовая и энергетическая тема в целом стала одной из «шантажных карт» во внутренней жизни Болгарии. Именно в этой сфере на Софию оказывается серьезнейшее давление.

— В изменившейся геополитической картине после начала СВО Болгария также стала занимать более важное место в системе военно-политических связей НАТО, увеличился ее транспортно-логистический потенциал. Для Брюсселя как в лице НАТО, так и в лице Европейского союза очень важно не допустить, чтобы в этот переходный момент до завершения украинского кризиса, Болгария без всяких внутриполитических дилемм перешла на сторону Европейского союза и НАТО, — подчеркнула Энтина.

Опасно для Вучича

По мнению Екатерины Энтиной, цель давления, которое оказывается на Софию со стороны ЕС и НАТО — сделать Болгарию не просто проевропейской и пронатовской, но и максимально усилить антироссийский вектор ее внутренней и внешней политики.

— Решение об увеличении сборов за транзит газа, которое приняла Болгария, укладывается в общую политику ЕС, направленную на отрыв от энергосвязей с Россией и на максимальный отрыв самой Болгарии от Москвы, — отметила специалист.

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Болгарский фактор на протяжении последних десяти лет использовали много раз.

— Это, безусловно, решение, которое принимается со стороны Брюсселя и Вашингтона. Это один из инструментов косвенного давления на Сербию и Венгрию, — считает эксперт.

Политолог предположила, что в случае с Белградом действие направлено на то, чтобы Сербия более интенсивно внедряла политику диверсификации поставок.

— Это в принципе заявлено в ее стратегическом плане по развитию национального энергетического сегмента и в какой-то степени осуществляется. Здесь методом искусственного нагнетания давления, выходящего за правовые рамки, осуществляется отрыв условно пророссийских Белграда и Будапешта от России, — пояснила руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.

Энтина предположила, что Сербия и Венгрия будут платить эту таксу. Но это будет отражаться на ценах для конечного потребителя и соответственно стимулировать внутреннюю инфляцию как в Белграде, так и в Будапеште. Очевидно, ЕС и НАТ О рассчитывают на то, что повышение цены для конечного потребителя будет стимулировать вынужденный отход Белграда и Будапешта от экономических связей с Москвой, снижение объема этих энергопоставок, вынужденную замену их другими, считает эксперт.

Александр Вучич Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

— Скорее всего, Сербия и Венгрия в обозримой перспективе действительно будут снижать объемы поставок газа из России. Потому что в Сербии уровень цен на энергоносители для конечного потребителя уже вызывает протесты и негативные настроения в отношении руководства и социально-экономической политики, которую проводит президент Александр Вучич, — подытожила политолог, добавив, что для главы государства это может стать очень чувствительной темой, особенно в свете внеочередных всеобщих выборов в Сербии в декабре.