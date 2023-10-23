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Около 600 тыс. км российских дорог разметят с помощью отходов стекла

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Треть российских дорог — почти 600 тыс. км — могут получить разметку, в которой используются отходы стекла, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Там уточнили, что при производстве микростеклошариков (МСШ), которые становятся материалом в специализированных красках для светоотражающих дорожных разметок, используют стеклобой.

«Для хорошей видимости разметки ночью, в том числе во время дождя, используется материал микростеклошариков. Благодаря ему свет от фар отражается от разметки. Кроме того, если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие МСШ на поверхности разметки обеспечивают ее видимость. Производится МСШ из стеклобоя либо из стекломассы», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Ранее, 16 октября, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что по итогам 2023 года в РФ будет отремонтировано более 180 млн кв. м дорог. Такой показатель станет самым лучшим результатом за всю историю страны, добавил он.

10 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит порядка 15 млрд рублей на содержание, ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети — тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах в населенных пунктах. По его словам, это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов.

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