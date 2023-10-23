Выходные и праздники в ноябре 2023 — как отдыхают россияне
В начале ноября россияне отмечают крупный государственный праздник — День народного единства. Он официально закреплен в качестве нерабочего в Трудовом кодексе РФ. В 2023 году знаменательная дата приходится на субботу. Как распределяются выходные и рабочие дни в ноябре — читайте в материале «Известий».
Поскольку 4 ноября и так приходится на выходной день, нерабочим также становится понедельник 6 ноября. Таким образом, россиян ждут три выходных вместо привычных двух.
Кроме того, выходными в ноябре 2023 года являются 11,12, 18, 19, 25 и 26 числа.
Также 3 ноября по большинству рабочих графиков будет сокращенным днем, поскольку является предпраздничным.
Ранее «Известия» писали, во сколько россиянам обойдется туристический отдых на ноябрьские праздники – 2023.