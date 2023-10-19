Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC сообщил о планах Байдена запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ
Мир
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Мир
США ослабили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Мир
Протестующие в Турции попытались сломать забор генконсульства Израиля
Мир
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Мир
Израиль согласился пустить гумпомощь из Египта в сектор Газа по просьбе США
Общество
В России пострадавшим в ВОВ хотят предоставить выплаты и льготы по ЖКХ
Мир
Медведев возложил ответственность за новый виток напряженности на Ближнем Востоке на США
Мир
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Экономика
В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс.
Наука и техника
Систему предупреждения об опасных ситуациях в космосе модернизируют к 2026 году
Мир
Зеленский сообщил об обновлении руководящего состава минобороны Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 19 октября

Названы цены отдыха на самых популярных направлених в РФ на ноябрьские праздники

«Алеан»: средняя цена отеля в Сочи на ноябрьские праздники — 20 тыс. рублей на двоих
0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наиболее популярным направлением у Россиян на ноябрьские праздники в 2023 году являются курорты Краснодарского края, Кавказа и Тюменской области. Об этих и других направлениях, а также ценах бронирования отелей, «Известиям» 19 октября рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».

Так, на курорты Краснодарского края пришлось 44% бронирований, а самым популярным местом в регионе стал Сочи. Из них около 70% бронирований пришлось на прибрежные отели, а 30% — на горный кластер Сочи.

Отмечается, что в среднем отдохнуть в Сочи 4–6 ноября в трехзвездочном отеле с подогреваемым открытым бассейном обойдется в 20 тыс. рублей на двоих. Но наибольшим спросом пользуются трехзвездочные отели стоимостью от 5 тыс. до 8 тыс. рублей на двоих.

Далее следуют курорты Кавказа, на которые приходится 11% бронирований. Спросом пользуются уединенные объекты размещения в горах. Туристы едут в Архыз, Приэльбрусье, Домбай, на курорты Кавказских Минеральных Вод, а также приобретают экскурсионные туры в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.

Средняя стоимость отдыха на двоих в праздничные дни на Кавказе оценивается в 10–15 тыс. рублей на двоих.

Сам себе турагент: в России растет популярность самостоятельного туризма
Россияне все больше интересуются турпоездками в соседние регионы

На третьем месте расположилась Тюменская область, на которую приходится 10% бронирований. Наибольшим спросом здесь пользуются отели и базы отдыха с горячими термальными источниками. Средняя стоимость на двоих — от 18 тыс. рублей (двухзвездочные отели) до 24 тыс. рублей (трехзвездочные отели).

При этом, как отмечается, четырехзвездочные СПА-отели уже сильно загружены на праздничные даты: найти свободные номера может быть непросто.

Далее следует Казань, на которую пришлось 7% бронирований. Если говорить о бронировании отелей, без учета стоимости экскурсионных программ, то в среднем это обойдется в сумму от 17,3 тыс. до 22,5 тыс. рублей.

«Некоторые туристы предпочитают осматривать город самостоятельно или покупать отдельные экскурсии на месте. В Казани неизменными пунктами их маршрутов остаются улица Баумана с ее знаменитыми памятниками (памятник Коту Казанскому, Карете Екатерины II, Коню в пальто и др.), Центр семьи «Казан», Казанский Кремль, этнодеревня «Туган Авылым», — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Кроме того, отмечается, что в этом году наблюдается значительный рост спроса на поездки в Москву и Санкт-Петербург во время каникул (в том числе на праздничные даты) со стороны школьных групп. По Санкт-Петербургу бронирования на ноябрь начались еще в июле, и некоторые отели уже не принимают школьные группы.

«Семейные туристы, пары и соло-путешественники также активно бронируют экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, а еще в Казань, Калининградскую область, Нижний Новгород. Пользуются спросом праздничные туры по Золотому кольцу с гастросоставляющей», — говорится в сообщении.

Вынь да построй: госземли отдадут под инфраструктуру для туризма
Новый механизм упростит выдачу участков и приведет к масштабному развитию сферы, считают эксперты

16 октября «Известия» со ссылкой на туроператоров сообщили,, что отдых на праздничные даты в ноябре стал обходиться россиянам на 70% дороже, чем годом ранее, из-за роста курса валют. Сильнее всего выросли в цене путешествия в ОАЭ и Турцию — на 70%, сообщили в туристическом сервисе «Слетать.ру». Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023