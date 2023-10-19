Названы цены отдыха на самых популярных направлених в РФ на ноябрьские праздники

Наиболее популярным направлением у Россиян на ноябрьские праздники в 2023 году являются курорты Краснодарского края, Кавказа и Тюменской области. Об этих и других направлениях, а также ценах бронирования отелей, «Известиям» 19 октября рассказали в пресс-службе туроператора «Алеан».

Так, на курорты Краснодарского края пришлось 44% бронирований, а самым популярным местом в регионе стал Сочи. Из них около 70% бронирований пришлось на прибрежные отели, а 30% — на горный кластер Сочи.

Отмечается, что в среднем отдохнуть в Сочи 4–6 ноября в трехзвездочном отеле с подогреваемым открытым бассейном обойдется в 20 тыс. рублей на двоих. Но наибольшим спросом пользуются трехзвездочные отели стоимостью от 5 тыс. до 8 тыс. рублей на двоих.

Далее следуют курорты Кавказа, на которые приходится 11% бронирований. Спросом пользуются уединенные объекты размещения в горах. Туристы едут в Архыз, Приэльбрусье, Домбай, на курорты Кавказских Минеральных Вод, а также приобретают экскурсионные туры в Дагестан и другие республики Северного Кавказа.

Средняя стоимость отдыха на двоих в праздничные дни на Кавказе оценивается в 10–15 тыс. рублей на двоих.

На третьем месте расположилась Тюменская область, на которую приходится 10% бронирований. Наибольшим спросом здесь пользуются отели и базы отдыха с горячими термальными источниками. Средняя стоимость на двоих — от 18 тыс. рублей (двухзвездочные отели) до 24 тыс. рублей (трехзвездочные отели).

При этом, как отмечается, четырехзвездочные СПА-отели уже сильно загружены на праздничные даты: найти свободные номера может быть непросто.

Далее следует Казань, на которую пришлось 7% бронирований. Если говорить о бронировании отелей, без учета стоимости экскурсионных программ, то в среднем это обойдется в сумму от 17,3 тыс. до 22,5 тыс. рублей.

«Некоторые туристы предпочитают осматривать город самостоятельно или покупать отдельные экскурсии на месте. В Казани неизменными пунктами их маршрутов остаются улица Баумана с ее знаменитыми памятниками (памятник Коту Казанскому, Карете Екатерины II, Коню в пальто и др.), Центр семьи «Казан», Казанский Кремль, этнодеревня «Туган Авылым», — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Кроме того, отмечается, что в этом году наблюдается значительный рост спроса на поездки в Москву и Санкт-Петербург во время каникул (в том числе на праздничные даты) со стороны школьных групп. По Санкт-Петербургу бронирования на ноябрь начались еще в июле, и некоторые отели уже не принимают школьные группы.



«Семейные туристы, пары и соло-путешественники также активно бронируют экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, а еще в Казань, Калининградскую область, Нижний Новгород. Пользуются спросом праздничные туры по Золотому кольцу с гастросоставляющей», — говорится в сообщении.

16 октября «Известия» со ссылкой на туроператоров сообщили,, что отдых на праздничные даты в ноябре стал обходиться россиянам на 70% дороже, чем годом ранее, из-за роста курса валют. Сильнее всего выросли в цене путешествия в ОАЭ и Турцию — на 70%, сообщили в туристическом сервисе «Слетать.ру». Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%.