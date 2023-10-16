Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%

Отдых на праздничные даты в ноябре стал обходиться россиянам на 70% дороже, чем годом ранее, из-за роста курса валют, рассказали «Известиям» туроператоры.

Сильнее всего выросли в цене путешествия в ОАЭ и Турцию — на 70%, сообщили в туристическом сервисе «Слетать.ру». Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%.

Наиболее доступным из популярных зарубежных направлений остается Турция — средний чек за отдых там хоть и вырос, но составил 146 тыс. рублей.

«А вот рейтинг по дороговизне возглавили Эмираты: за путевку на ноябрьские праздники в эту страну туристы заплатили в среднем 300 тыс. рублей. На втором месте — Таиланд и Египет, поездка куда обошлась в 212–216 тыс.», — отметили в «Слетать.ру».

Стоимость туров за границу прямо пропорциональна курсу доллара и евро к рублю. Если в октябре прошлого года один доллар стоил 63 рубля, сейчас — около 97, что в полтора раза больше.

Несмотря на увеличение затрат, туристы не хотят снижать продолжительность отдыха на праздничные ноябрьские даты, которая составляет в среднем восемь ночей, рассказали в сервисе. Не видят в компании и тенденции к снижению «звездности» отелей в целях сэкономить.

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По осени летать: туры на ноябрьские праздники подорожали на 70%