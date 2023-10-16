По осени летать: туры на ноябрьские праздники подорожали на 70%

Средний чек туров на ноябрьские праздники вырос на 70% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» туроператоры. Но, как и годом ранее, многие россияне предпочитают брать на трехдневные выходные полноценный отпуск, чтобы выехать к морю. Среди популярных направлений лидирует Египет, где туристы не боятся отдыхать, несмотря на военный конфликт в соседнем Израиле. А в России туристов привлекает Краснодарский край — на него приходится почти половина запросов у туроператоров.

Куда поехать отдыхать в ноябре

Отдых на ноябрьские праздники подорожал до 70% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе туристического сервиса «Слетать.ру». В этом году выходные выпадают на 4–6 ноября.

В компании Anex Tour пояснили изданию, что средний чек «изменился пропорционально курсовой разнице». В октябре прошлого года $1 стоил 63 рубля, сейчас — около 97, что в полтора раза больше.

Изменения наиболее чувствительны для россиян, которые отправляются за границу к теплому морю, а таких немало. Самые популярные направления у туроператоров на ноябрьские праздники — Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. По сравнению с прошлым годом из топа вылетели Мальдивы, потому что в 2023-м туда не запланированы чартеры, что делает авиабилеты дороже.

— Заметнее всего за год вырос средний чек на туры в ОАЭ и Турцию — на 70%. Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде — на 23%, — рассказали в «Слетать.ру».

Рейтинг по дороговизне возглавили Эмираты: за путевку на ноябрьские праздники в эту страну туристы заплатили в среднем 300 тыс. рублей, отметили в сервисе. На втором месте — Таиланд и Египет, поездка туда обошлась в 212–216 тыс. Заметно дешевле можно отдохнуть в Турции — за 146 тыс. рублей, однако купаться в море в ноябре там уже не получится.

Несмотря на высокие цены, спрос на праздничные туры осенью есть — многие россияне не упускают возможности взять отпуск под длинные выходные, отметили в Anex Tour.

— Назвать интерес ажиотажным нельзя, но и на горящие туры надеяться не стоит. Уже сейчас по многим направлениям осталось лишь несколько свободных мест, — сообщили в пресс-службе туроператора.

В «Слетать.ру» рассказали о росте спроса на туры на ноябрьские праздники на 46% по сравнению с прошлым годом.

— Что касается продолжительности поездок, то сейчас она составляет восемь ночей, немного увеличившись в сравнении с 2022-м, — отметили там. — Мы не видим тренда также на снижение звездности отелей в целях экономии.

Опасно ли ехать в Египет?

Ни один из опрошенных «Известиями» туроператоров не сообщил об отменах туристами броней в Египет в связи с ситуацией в соседнем Израиле.

— В первые дни после начала конфликта в Израиле туры в Египет продавались как обычно. Сейчас продажи замедлились, но связать это напрямую с Израилем мы не можем. Аннуляций туров нет. Даже запросы на изменения, например перенос поездки из Шарм-эш-Шейха в Хургаду, подальше от границы, пока не фиксируются, — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Space Travel.

В Tez Tour также рассказали об отсутствии аннуляций туров в Египет.

— Прямо сейчас обстановка на всех курортах страны абсолютно спокойная. Никто не хочет заранее прекратить отдых или переехать. Отмен запланированных туров нет, — сказали там.

Самолеты, выполняющие рейсы в Египет, не пролетают над территорией Израиля и Палестины, продолжили в Tez Tour. Все курортные места страны находятся в достаточном отдалении от зоны конфликта.

Если путешественник всё же захочет отменить тур в Египет, сделать без штрафа это не получится, отметили в Space Travel.

— Поскольку предупреждения от Минэкономразвития об угрозе безопасности в этой стране нет, то все аннуляции делаются на общих основаниях — с удержанием фактически понесенных расходов. Сюда могут быть отнесены как доплаты за замену билетов, так и штрафы от отелей, — пояснили в пресс-службе туроператора.

В частности, туристу не вернут деньги за невозвратные авиабилеты, а отель удержит сумму минимум за первые сутки проживания.

Где отдохнуть в России

Путешествия по России на ноябрьские праздники тоже популярны, при этом они дешевле, чем поездки за границу.

Абсолютный лидер среди направлений — Краснодарский край, на который у туроператоров приходится почти половина продаж. Купаться в море там уже нельзя, но туристы выбирают отели с подогреваемыми бассейнами.

— Большинство путешественников так или иначе хотят оказаться у моря. Поэтому порядка 70% бронирований в регионе приходится на прибрежные отели и 30% — на горный кластер Сочи, — рассказали «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан».

Среди других популярных направлений у туроператоров — Кавказ, Калининградская область, Татарстан, Тюмень, а также экскурсионные туры по Санкт-Петербургу и Москве.

Средний чек на путешествия по России на ноябрьские праздники по сравнению с прошлым годом вырос на 47% — до 46 тыс. рублей, отметили в «Слетать.ру». В «Алеане» заявили о подорожании туров в Сочи, Калининградскую область и по Золотому кольцу примерно на 20%.

— За год подорожали все составляющие тура — перевозка, проживание, питание. А на Калининградскую область вырос спрос, так что в ценообразование вмешался еще и рыночный фактор, — объяснили в «Алеане».

Вариант сэкономить у туристов есть, если отправиться в поездку непосредственно на три дня, с 4 по 6 ноября, добавили там. В этом случае в Сочи или Казани можно отдохнуть в среднем за 20 тыс. рублей на двоих, на Кавказе — за 10–15 тыс., съездить в экскурсионный тур в Москву или Петербург — за 16–20 тыс. на двоих.