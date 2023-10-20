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Сотовые сети вдоль дорог разрешат запитывать электричеством через посредников

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ) под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака намерен поручить Минэнерго разработку нормативно-правовых актов, необходимых для «опосредованного присоединения объектов связи к электросетям вдоль существующих автомобильных дорог». Это следует из рекомендаций рабочей группы Совета, с которыми ознакомились «Известия».

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Как это отразится на сотовых операторах и их абонентах

По словам источника «Известий» в Совфеде, опосредованное подключение — это система присоединения к энергосетям, при которой конечный потребитель получает энергию не напрямую от профильной компании, а через посредника. Например, от крупного промышленного предприятия или от владельца дороги, которые перераспределяют излишки электроэнергии, объяснил он.

По его словам, в регионах есть случаи, когда уже размещенные вдоль дорог базовые станции годами не подключают к электричеству из-за различных проволочек и отсутствия стимулов к сотрудничеству. Чтобы связь вдоль дорог появлялась быстрее, необходимо установить точные сроки ответа владельцев энергетической инфраструктуры на обращения операторов о возможности опосредованного присоединения, полагает он.

Конечно, проблему с присоединением к электросетям нужно решать — из-за того, что у энергетиков не хватает мощностей, либо организация такого присоединения стоит очень дорого, без голосовой связи и мобильного интернета остаются километры дорог, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Если связисты смогут подключаться через АЗС, расположенные вдоль дорог заводы, складские комплексы, торговые центры, это будет очень позитивно для них и для абонентов, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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