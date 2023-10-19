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Кудряшов дал прогноз на бой Дацика и Романкевича

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Боксер Дмитрий Кудряшов считает белорусского кикбоксера Петра Романкевича фаворитом в предстоящем поединке с Вячеславом Дациком на турнире серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом он рассказал 19 октября «Известиям».

«Не знаю, насколько функционально он (Дацик. — Ред.) будет готов, но то, что он любит подраться, этого не отнять», — сказал Кудряшов.

Боксер уверен, что Романкевич лучше подготовлен физически и имеет более качественную ударную технику, в то время как Дацик не изменяет своему стилю и всегда сразу идет в «рубку». Кудряшов считает, что белорус знает, что этому противопоставить.

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Накануне свой прогноз на поединок дал чемпион по рукопашному бою и самбо, видеоблогер Артем Тарасов. Он заявил, что будет внимательно следить за всеми боями, поскольку каждый из них яркий. Однако в главном поединке вечера он ставит на победу Романкевича.

17 октября своим прогнозом поделился депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев. Он счел, что Дацик может быстро сломать Романкевича. При этом если Романкевич выдержит натиск в первых раундах, то тогда уже он станет фаворитом во встрече с Дациком, добавил Валуев.

Бой Дацика и Романкевича пройдет по правилам MMA, он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 27 октября. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

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