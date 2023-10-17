Валуев допустил быструю победу Дацика над Романкевичем

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик может быстро сломать белорусского кикбоксера Петра Романкевича в их поединке на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 17 октября рассказал «Известиям» депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев.

«Белорус вынослив. На мой взгляд, классика бокса на его стороне. Дацик имеет возможность на первых порах сломить соперника. Если удастся перетерпеть первое время, то и сам бой может сложиться вовсе не в пользу Дацика», — сказал он.

Валуев пояснил, что если Романкевич выдержит натиск в первых раундах, то тогда уже он станет фаворитом во встрече с Дациком.

Накануне сам Дацик отметил, что у Романкевича хорошо отработан удар по ноге. Поэтому тренеры отрабатывают с россиянином хорошую защиту.

До этого, 14 октября, белорусский спортсмен заявил «Известиям», что финал его предстоящей схватки с Дациком может решить один удар. Кроме того, он отказался говорить о слабых сторонах Дацика, отметив вместо этого его нокаутирующий удар.

Бой Дацика и Романкевича пройдет по правилам MMA, он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 27 октября. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты.

В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.