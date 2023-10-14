Боец Романкевич назвал возможный исход боя с Дациком

Чемпион Европы по кикбоксингу, белорусский боец Петр Романкевич 14 октября заявил «Известиям», что финал его предстоящей схватки с Вячеславом Дациком может решить один удар.

«Мы деремся в супертяжелом весе, и, когда закрывается клетка, может произойти всё что угодно. Один удар может решить исход поединка. Это доказывали и я, и Слава, и Ислам Каримов (российский боец MMA. — Ред.), поэтому единственный удар может решить исход боя, поэтому мы готовы и принимать, и бить. 27-го числа всё увидите», — сказал спортсмен.

Романкевич также выразил уверенность в том, что весь поединок оба бойца проведут в стойке, поскольку соперники являются «ударниками». Он отказался говорить о слабых сторонах Дацика, отметив вместо этого его нокаутирующий удар и богатый опыт.

Ранее, 11 октября, спортивный менеджер Владимир Хрюнов отметил, что предстоящий бой между спортсменами, которые еще и являются давними друзьями, будет красивым, так как соперники будут пытаться технично одолеть друг друга.

В тот же день ожиданиями от поединка поделился и спортивный комментатор Александр Садоков. По его словам, бой будет зрелищным, но предсказать исход их схватки невозможно.

Поединок Дацика и Романкевича состоится 27 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

Дацик, носящий прозвище Рыжий Тарзан, и победитель Кубка мира в разделе К-1, чемпион Европы по кикбоксингу и Белоруссии по муай-тай белорус Романкевич встретятся в главном бою в октагоне. В этот день зрители увидят четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

До этого, 19 августа, Дацик одержал победу над британцем Оли Томпсоном в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».