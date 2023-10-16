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Боец Дацик назвал опасное качество своего соперника Романкевича

Дацик: у Романкевича самый сильный лоу-кик в Европе
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Фото: РЕН ТВ
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик 16 октября назвал «Известиям» самое сильное и опасное качество своего соперника Петра Романкевича.

Их бой состоится 27 октября и станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик отметил, что у Романкевича хорошо отработан удар по ноге.

«У Пети, наверное, самый сильный лоу-кик в Европе. Самый сильный лоу-кикер. Очень хорошо бьет левый боковой, сильный левый крюк. Поэтому тренеры мучают меня, чтобы я держал защиту, чтобы не принимал всё на калган, как я люблю», — заметил Дацик.

Спортсмен добавил, что постарается не забывать о защите, но, в случае если примет удар на калган (удар по голове. — Ред.), также сможет выстоять.

В свою очередь, чемпион Европы по кикбоксингу, белорусский боец Романкевич заявил, что финал его предстоящей схватки с Дациком может решить один удар. Ранее, 14 октября, он выразил уверенность в том, что весь поединок оба бойца проведут в стойке, поскольку соперники являются «ударниками».

Поединок Дацика и Романкевича состоится 27 октября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.

Дацик, носящий прозвище Рыжий Тарзан, и победитель Кубка мира в разделе К-1, чемпион Европы по кикбоксингу и Белоруссии по муай-тай белорус Романкевич встретятся в главном бою в октагоне. В этот день зрители увидят четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

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До этого, 19 августа, Дацик одержал победу над британцем Оли Томпсоном в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

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