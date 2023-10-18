Тарасов поделился прогнозом по поводу поединка Романкевича и Дацика

Чемпион по рукопашному бою и самбо, видеоблогер Артем Тарасов поделился 18 октября с «Известиями» своим прогнозом по поводу поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые пройдут 27 октября.

Тарасов заявил, что будет внимательно следить за всеми боями, поскольку каждый из них яркий. Однако в главном поединке вечера он ставит на победу кикбоксера Петра Романкевича.

«Вячеслав Дацик подерется с Петром Романкевичем. Конечно, в этом бою, как мне кажется, победит Петр, потому что, как мы знаем, Вячеслав недавно был на СВО и не совсем готовился к бою. Но посмотрим на результат, бой будет очень интересным», — сказал спортсмен.

Он поделился, что также будет ждать с нетерпением еще один бой.

«Один из интереснейших боев, который я жду, — это бой Ильяса Якубова, который нашумел в поп-ММА-пространстве, против ветерана и мастера спорта Вячеслава Василевского», — признался Тарасов.

По его словам, в этом поединке победу одержит Василевский, поскольку у Якубова меньше опыта, чем у его оппонента.

Накануне прогнозом по поводу предстоящего поединка Дацика и Романкевича поделился депутат Госдумы и экс-боксер Николай Валуев. Он счел, что российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик может быстро сломать белорусского кикбоксера Петра Романкевича. При этом если Романкевич выдержит натиск в первых раундах, то тогда уже он станет фаворитом во встрече с Дациком, добавил Валуев.

Бой Дацика и Романкевича пройдет по правилам MMA, он станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 27 октября. Поединки пройдут в формате три раунда по три минуты.

В соглавном бою встретятся представитель поп-ММА Чурчаев и серебряный призер Кубка мира Галимов. Кроме того, зрители увидят схватку между профессиональным бойцом ММА Ильясом Якубовым и чемпионом M-1 Вячеславом Василевским, а также бой между Иваном Емельяненко и Юрием Рябым.

Поединки пройдут на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Билеты можно приобрести по ссылке.