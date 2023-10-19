Президент Польши оскорбил участвовавших в выборах в советское время
Президент Польши Анджей Дуда оскорбил тех, кто участвовал в выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР) до 1989 года.
19 октября на съезде профсоюза «Солидарность» политик прокомментировал итоги последних парламентских выборов, отметив их разницу по сравнению с советским временем.
«Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы», — сказал Дуда.
16 октября партия Дуды «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в стране с результатом 35,38%, однако не получила право самостоятельно сформировать правительство.
На следующий день «Гражданская коалиция» (состоит из «Гражданской платформы», «Польской инициативы», Партии «зеленых» и ряда других польских политических партий) заявила о готовности выдвинуть Дональда Туска на пост премьер-министра Польши.
17 октября доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев прокомментировал в разговоре с «Известиями» итоги выборов в Польше. По словам эксперта, правительство теперь будет формировать оппозиционная партия «Гражданская платформа» во главе с Туском вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».