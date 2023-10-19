Разработчики рассказали о создании игрового движка Nau Engine

В Москве 19 октября презентовали российский игровой движок Nau Engine. В ходе мероприятия разработчики рассказали об особенностях его создания.

Как рассказал «Известиям» директор проекта Александр Мясищев, любые альтернативные движки решают достаточно понятные задачи в определенной сфере.

«Когда меня пригласили на этот проект, то очень подкупало то, что ключевой целью разработки данного движка ставилось не какое-то тактическое применение, а задача по росту и увеличению всей индустрии в целом. То есть мы подходили к этому вопросу с позицией: какие задачи в индустрии сейчас важны и нужны, а какие проблемы из списка проблем не решены или не полностью решены», — поделился он.

Эксперт отметил, что основной проблемой остается то, что движки очень сфокусированы на различных подходах.

«Но современный мир, он очень далеко ушел вперед от того момента, когда это всё создавалось. И сейчас в целом решения позволяют не фокусироваться на чем-то одном, а максимально распределять результат на все платформы. Фокусироваться на всех разработчиков тоже возможно», — пояснил он.

Движок разработали с учетом реалий современных технологий, которые постоянно меняются.

«С нашей точки зрения, это хороший шаг к расширению аудитории», — заключил он.

Один из разработчиков на презентации движка обратил внимание, что на первом этапе работы специалисты сфокусировались на функциональности продукта, а не на создании картинки.

Также Мясищев добавил, что альфа-тестирование Nau Engine в закрытом режиме начнется 1 ноября и продлится до 29 февраля 2024 года. На участие в тестировании получено более 12 тыс. заявок со всего мира.

В итоге было выделено 200 мест для 20 студий, среди которых, в частности, будут BERYOSKI, «Сайберия Нова» и лаборатория ИИ-решений «Наносемантика».

Nau Engine делают по принципу открытого кода, он будет доступен разработчикам любой квалификации и сможет использоваться на персональных компьютерах, игровых приставках, мобильных устройствах и в веб-браузерах. Движок будет иметь удобный редактор и возможность подключения любого языка программирования.

Также Nau Engine разрабатывается с учетом возможности использования в образовательных и научных проектах. В этой сфере его испытает Университет ИТМО.

В мае Мясищев рассказал «Известиям», что отечественный движок будет разрабатываться таким образом, чтобы дать возможность создавать любой медиаконтент, включая фильмы, сериалы и специализированное программное обеспечение для бизнеса. Однако его главной задачей остается создание игр, подчеркнул он.

Корпорация VK инвестировала в разработку базовой версии игрового движка 1 млрд рублей.