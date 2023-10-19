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Альфа-тест российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября

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Фото: t.me/nauengine
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Альфа-тестирование в закрытом режиме российского игрового движка Nau Engine начнется 1 ноября и продлится до 29 февраля 2024 года. Об этом 19 октября сообщил директор разработки проекта Александр Мясищев.

На презентации, посвященной будущему продукту, Мясищев отметил, что на разработку уже получено более 12 тыс. заявок со всего мира.

Начало бета-теста движка запланировано на IV квартал следующего года. Известно, что компания VK инвестирует в разработку Nau Engine 1 млрд рублей.

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Ранее, 13 сентября, пресс-служба команды разработки Nau Engine сообщала, что в период с июня по сентябрь разработчики бесплатного игрового движка с открытым кодом получили более 8 тыс. заявок на участие в тестировании. Почти три четверти заявок были получены от разработчиков в сфере геймдева.

До этого, 25 мая, Мясищев рассказал «Известиям», что отечественный движок будет разрабатываться таким образом, чтобы дать возможность создавать любой медиаконтент, включая фильмы, сериалы и специализированное программное обеспечение для бизнеса. Однако его главной задачей остается создание игр, подчеркнул он.

Проект Nau Engine представляет собой мультиплатформенный движок, который доступен для разработчиков любой квалификации. Он может быть использован для проектов под ПК, а также мобильные и веб-платформы.

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