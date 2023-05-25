В VK рассказали об особенностях отечественного игрового движка Nau Engine

Отечественный игровой движок Nau Engine будет разрабатываться таким образом, чтобы дать возможность создавать любой медиаконтент, включая фильмы, сериалы и специализированное программное обеспечение для бизнеса. Однако, его главной задачей остается создание игр, рассказали «Известиям» 25 мая в пресс-службе VK.

Говоря о преимуществах отечественного движка перед зарубежными, в компании отметили, что существующие на рынке коммерческие движки решают только часть задач разработчиков, делая это на этапе разработки проекта и никак не помогая на этапах выхода на рынок и последующего оперирования.

«Команда движка Nau Engine ставит себе задачу помочь разработчику на всем жизненном цикле проекта от этапа создания до этапа его оперирования, и делать это для продуктов на всех платформах. Движок также будет создан по принципу открытого кода и доступен для разработчиков любой квалификации», — рассказали в пресс-службе компании.

Там также отметили, что ядро проекта создается командой из России, однако для разработки различных модулей и дополнительного инструментария привлекается помощь всего комьюнити разработчиков, в том числе из других стран.

«Принципы открытого кода максимально близки нашим ценностям и максимально прозрачны для всего сообщества. Это позволяет легче модифицировать код для своих нужд или участвовать сторонним профессионалам в создании общего крутого продукта», — добавили в VK.

В заключение в компании рассказали, что проект находится на начальной стадии разработки. Тестирование движка еще не доступно, идет сбор заявок от разработчиков. Начать закрытое тестирование альфа версии продукта планируется в этом году.

По информации ТАСС, VK инвестирует в разработку базовой версии игрового движка 1 млрд рублей. Запуск первой бета-версии запланирован на 2024 год. В 2025 году, как ожидается, будет представлена стартовая версия движка.

В марте прошлого года руководитель MY.GAMES Store Родион Котельников рассказывал «Известиям», что российский рынок видеоигр сможет развиваться и в условиях западных санкций. Он уверен, что в России множество талантливых разработчиков. Он также заверил, что на место западных компаний придут азиатские. Помимо этого, эксперт не исключил, что россияне будут играть через облачные сервисы.