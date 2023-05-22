Страшно интересно: в России создают сверхреалистичную хоррор-игру

В Сети опубликовали анонсирующий трейлер к игре Paranormal Records от российской студии Blackbalance games. «Известия» выяснили, что проект разрабатывают на передовом игровом движке Unreal Engine 5, релиз запланирован на конец года, а одним из главных источников вдохновения стало шоу GhostBuster и классический хоррор «Искатели могил». Также для игры создается уникальная реалистичная звуковая система. «Известия» рассказывают, что нового может предложить геймерам проект и какие технологии для этого используются.

Ставка на реализм

— В процессе формирования конечной идеи я отказывался от всех клише жанра: сбор записок, постоянный поиск батареек, салочки с монстрами. Я пытаюсь воссоздать максимально приближенные к реальности условия. Это касается и визуальной составляющей, и геймплейной, и звуковой, — рассказал «Известиям» разработчик и основатель студии Blackbalance Владислав Пилюховский.

Фото: BLACKBALANCE GAMES

Особое внимание он уделил именно звуковой системе, которую самостоятельно разработал специально для Paranormal Records. Чтобы жуткие звуки вышли на первый план, было решено отказаться от фоновой музыки.

— Я бы хотел реализовать эффект «полного погружения» для игроков. И именно звук способен полностью передать атмосферу. Я реализовал систему реалистичных звуковых волн. Благодаря этому волна, двигаясь от источника, видит все препятствия перед собой и материалы, из которых они состоят. Это позволяет грамотно и точно просчитать распространение шума, — рассказал разработчик «Известиям».

Unreal Engine 5 позволяет без проблем реализовать такую систему, и это стало одной из главных причин выбора передового игрового движка. Также у него есть и другие преимущества, которые активно используются в Paranormal Records, — технологии Lumen (реалистичное рассеивание света и лучей), а также Nanite.

— Благодаря Nanite на сцене может находиться огромное количество полигонов (грани и плоскости, из которых формируются трехмерные объекты в играх) без ущерба производительности. Простым языком, каждый объект на сцене может быть проработан до мельчайших деталей. И это всё будет прекрасно работать на актуальных видеокартах, — объяснил разработчик «Известиям».

Фото: BLACKBALANCE GAMES

Unreal Engine 5 — достаточно молодой движок: его разработкой занимается зарубежная компания Epic Games, анонс состоялся в мае 2020 года, а доступ к нему для всех желающих открыли в апреле того же года. Сегодня UE5 используется для создания игр для персональных компьютеров и консолей, а с недавнего времени с его помощью снимают сериалы (например, «Ева. Связь сквозь время»). Так что потенциал у технологии огромный.

Источник вдохновения

По сюжету геймеры будут играть за ведущего телевизионного шоу о паранормальных явлениях. Тот отправляется в заброшенную психиатрическую лечебницу, чтобы снять репортаж-расследование о пропавшем пациенте. Также в игре будут отсутствовать традиционные для хорроров скримеры (внезапно появляющиеся пугающие кадры или звуки). Так что атмосфера ужаса будет достигаться за счет гнетущих фоновых шумов, чувства одиночества и неизвестности.

Изучать полуразрушенное здание пользователи будут от лица видеокамеры. Благодаря такому ракурсу будет казаться, будто бы зрителя «несут» в руках. На фоне успеха другой игры с подобной задумкой (Unrecord) может показаться, что Paranormal Records следует за трендом, но разработчик уверяет, что проект начали создавать задолго до взрыва популярности этого жанра.

Фото: BLACKBALANCE GAMES

Любители хорроров сразу заметят сходство игры со ставшим культовым ужастиком «Искатели могил». В нем ведущие телевизионного шоу оказались заперты в заброшенной психиатрической лечебнице, о которой ходят жуткие легенды. Но, по словам разработчика, это был не главный источник вдохновения.

— Основным источником послужил Дима Масленников, в частности его шоу GhostBuster. Я несколько лет вынашивал идею сделать игру, приближенную к формату его шоу, но хотел добавить изюминку: а что, если призрак действительно находится на локации? — поделился Владислав Пилюховский с «Известиями».

Также он рассказал, что хотел бы пригласить Дмитрия Масленникова принять участие в озвучке, чтобы порадовать его фанатов.

Сам себе программист

Как выяснили «Известия», Paranormal Records никак не финансируется. Весь контент Владислав Пилюховский разрабатывает самостоятельно, а основной источник заработка для Владислава — работа в такси. Несмотря на то что создание игры отнимает много времени и сил, он описывает свою работу скорее интересной, чем трудной.

— По ходу разработки я вынужден быть и художником, и программистом, и 3D-моделлером, и звуковым дизайнером, и сценаристом, и маркетологом, это я навскидку перечислил, — рассказал Владислав «Известиям».

По мнению Пилюховского, ключевая проблема для разработчиков и небольших студий — невозможность показать свой проект игрокам. Усложняет ситуацию текущая геополитическая ситуация.

— Мало кто из зарубежных игровых площадок хочет работать с нами. Мне напрямую в письме не раз отвечали: «Извините, с русскими мы не работаем», — рассказал «Известиям» разработчик.

Пока Paranormal Records находится на стадии активного тестирования, но уже в октябре всем игрокам станет доступна демоверсия игры. Релиз для персональных компьютеров должен состояться к празднованию 2024 года на платформе Steam. Сколько будет стоить Paranormal Records, пока неизвестно, но уже сейчас игру можно добавить в список желаемого.

Чтобы запустить реалистичный хоррор, пользователям не потребуется передовой компьютер, хотя раскошелиться всё же придется. Общая стоимость необходимых комплектующих (без учета периферии и аксессуаров) держится на уровне 50–60 тыс. рублей в зависимости от магазина.