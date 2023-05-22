Страшно интересно: в России создают сверхреалистичную хоррор-игру
В Сети опубликовали анонсирующий трейлер к игре Paranormal Records от российской студии Blackbalance games. «Известия» выяснили, что проект разрабатывают на передовом игровом движке Unreal Engine 5, релиз запланирован на конец года, а одним из главных источников вдохновения стало шоу GhostBuster и классический хоррор «Искатели могил». Также для игры создается уникальная реалистичная звуковая система. «Известия» рассказывают, что нового может предложить геймерам проект и какие технологии для этого используются.
Ставка на реализм
— В процессе формирования конечной идеи я отказывался от всех клише жанра: сбор записок, постоянный поиск батареек, салочки с монстрами. Я пытаюсь воссоздать максимально приближенные к реальности условия. Это касается и визуальной составляющей, и геймплейной, и звуковой, — рассказал «Известиям» разработчик и основатель студии Blackbalance Владислав Пилюховский.
Особое внимание он уделил именно звуковой системе, которую самостоятельно разработал специально для Paranormal Records. Чтобы жуткие звуки вышли на первый план, было решено отказаться от фоновой музыки.
— Я бы хотел реализовать эффект «полного погружения» для игроков. И именно звук способен полностью передать атмосферу. Я реализовал систему реалистичных звуковых волн. Благодаря этому волна, двигаясь от источника, видит все препятствия перед собой и материалы, из которых они состоят. Это позволяет грамотно и точно просчитать распространение шума, — рассказал разработчик «Известиям».
Unreal Engine 5 позволяет без проблем реализовать такую систему, и это стало одной из главных причин выбора передового игрового движка. Также у него есть и другие преимущества, которые активно используются в Paranormal Records, — технологии Lumen (реалистичное рассеивание света и лучей), а также Nanite.
— Благодаря Nanite на сцене может находиться огромное количество полигонов (грани и плоскости, из которых формируются трехмерные объекты в играх) без ущерба производительности. Простым языком, каждый объект на сцене может быть проработан до мельчайших деталей. И это всё будет прекрасно работать на актуальных видеокартах, — объяснил разработчик «Известиям».
Unreal Engine 5 — достаточно молодой движок: его разработкой занимается зарубежная компания Epic Games, анонс состоялся в мае 2020 года, а доступ к нему для всех желающих открыли в апреле того же года. Сегодня UE5 используется для создания игр для персональных компьютеров и консолей, а с недавнего времени с его помощью снимают сериалы (например, «Ева. Связь сквозь время»). Так что потенциал у технологии огромный.
Источник вдохновения
По сюжету геймеры будут играть за ведущего телевизионного шоу о паранормальных явлениях. Тот отправляется в заброшенную психиатрическую лечебницу, чтобы снять репортаж-расследование о пропавшем пациенте. Также в игре будут отсутствовать традиционные для хорроров скримеры (внезапно появляющиеся пугающие кадры или звуки). Так что атмосфера ужаса будет достигаться за счет гнетущих фоновых шумов, чувства одиночества и неизвестности.
Изучать полуразрушенное здание пользователи будут от лица видеокамеры. Благодаря такому ракурсу будет казаться, будто бы зрителя «несут» в руках. На фоне успеха другой игры с подобной задумкой (Unrecord) может показаться, что Paranormal Records следует за трендом, но разработчик уверяет, что проект начали создавать задолго до взрыва популярности этого жанра.
Любители хорроров сразу заметят сходство игры со ставшим культовым ужастиком «Искатели могил». В нем ведущие телевизионного шоу оказались заперты в заброшенной психиатрической лечебнице, о которой ходят жуткие легенды. Но, по словам разработчика, это был не главный источник вдохновения.
— Основным источником послужил Дима Масленников, в частности его шоу GhostBuster. Я несколько лет вынашивал идею сделать игру, приближенную к формату его шоу, но хотел добавить изюминку: а что, если призрак действительно находится на локации? — поделился Владислав Пилюховский с «Известиями».
Также он рассказал, что хотел бы пригласить Дмитрия Масленникова принять участие в озвучке, чтобы порадовать его фанатов.
Сам себе программист
Как выяснили «Известия», Paranormal Records никак не финансируется. Весь контент Владислав Пилюховский разрабатывает самостоятельно, а основной источник заработка для Владислава — работа в такси. Несмотря на то что создание игры отнимает много времени и сил, он описывает свою работу скорее интересной, чем трудной.
— По ходу разработки я вынужден быть и художником, и программистом, и 3D-моделлером, и звуковым дизайнером, и сценаристом, и маркетологом, это я навскидку перечислил, — рассказал Владислав «Известиям».
По мнению Пилюховского, ключевая проблема для разработчиков и небольших студий — невозможность показать свой проект игрокам. Усложняет ситуацию текущая геополитическая ситуация.
— Мало кто из зарубежных игровых площадок хочет работать с нами. Мне напрямую в письме не раз отвечали: «Извините, с русскими мы не работаем», — рассказал «Известиям» разработчик.
Пока Paranormal Records находится на стадии активного тестирования, но уже в октябре всем игрокам станет доступна демоверсия игры. Релиз для персональных компьютеров должен состояться к празднованию 2024 года на платформе Steam. Сколько будет стоить Paranormal Records, пока неизвестно, но уже сейчас игру можно добавить в список желаемого.
Чтобы запустить реалистичный хоррор, пользователям не потребуется передовой компьютер, хотя раскошелиться всё же придется. Общая стоимость необходимых комплектующих (без учета периферии и аксессуаров) держится на уровне 50–60 тыс. рублей в зависимости от магазина.