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В Минске сообщили о компенсации Белоруссией потерь на рынках стран Запада

Червяков: Белоруссия полностью компенсировала потери на рынках стран Запада
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Белоруссия полностью компенсировала потери и издержки на рынках стран Запада от введения санкций против Минска, заявил 19 октября министр экономики республики Александр Червяков на ХХIV международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития».

«Мы уже компенсировали то падение, которое нам условно обеспечили наши бывшие партнеры. Консолидация внутри страны стала краеугольным камнем в организации этой работы», — цитирует его БелТА.

Первым фактором министр назвал определяющую роль государства. Восстановление белорусской экономики заняло шесть месяцев.

Вторым фактором стабилизации экономической ситуации Червяков назвал внешний. Он поблагодарил Россию и Китай, «которые подставили плечо в это трудное время».

В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят санкциям Запада. Ответом на такие действия должно стать ускорение интеграционных процессов между странами. Он напомнил, что странам нужно углубить связи в науке и образовании.

В том же месяце МИД РФ заявил о готовности содействовать вступлению Белоруссии в БРИКС, и заявка страны на вступление находится в приоритете, однако такие решения в организации принимаются консенсусом.

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В текущем году Белоруссия впервые принимала участие в мероприятиях саммита БРИКС в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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