Путина удивило отсутствие у россиян интереса к настольному теннису

Президент РФ Владимир Путин призвал граждан заниматься настольным теннисом.

На форуме «Россия — спортивная держава» в Перми он, ознакомившись со статистикой Минспорта по приросту численности россиян, занимающихся разными видами спорта, выразил недоумение, почему так мало граждан увлекаются настольным теннисом.

«Настольный теннис — жалкие 5%! Хотя там стол поставил, и всё. Заниматься этим нужно активно! И результат будет 100%», — сказал президент.

По его словам, теннисный стол можно поставить если не в каждой квартире, то на каждой лестничной площадке.

Ранее в четверг российский лидер сообщил, что в России планируется кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом. Он уточнил, что это будут первенства разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и профессионалов, общероссийских и международных.

Также в этот день президент по видеосвязи открыл Центр спортивной борьбы в Ульяновске и Центр гимнастики в Тобольске. В четверг открылись спортивный комплекс с бассейном в Балабаново Калужской области, спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе Брянска, а также универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане.